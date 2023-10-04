Пашинян заявил, что готов подать в отставку

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Михаил Мишустин на пленарной сессии Евразийского конгресса 2023. Сочи, пашинян никол
Никол Пашинян заявил, что готов уйти с поста премьер-министра Армении, если это поможет стране Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что готов подать в отставку. Он решится на такой шаг, если это поможет нормализовать ситуацию в стране.

«Если я знаю, что все проблемы будут решены моей отставкой, я готов это сделать в следующую секунду», — заявил Никол Пашинян. Его слова передает сайт общественного телевидения Армении 1Lurer. Однако он отметил, что его отставка не сможет нормализовать ситуацию в государстве.

Ранее Пашинян заявлял, что готов подписать мирный договор с Азербайджаном. Эти слова прозвучали после капитуляции Нагорного Карабаха.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что готов подать в отставку. Он решится на такой шаг, если это поможет нормализовать ситуацию в стране. «Если я знаю, что все проблемы будут решены моей отставкой, я готов это сделать в следующую секунду», — заявил Никол Пашинян. Его слова передает сайт общественного телевидения Армении 1Lurer. Однако он отметил, что его отставка не сможет нормализовать ситуацию в государстве. Ранее Пашинян заявлял, что готов подписать мирный договор с Азербайджаном. Эти слова прозвучали после капитуляции Нагорного Карабаха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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