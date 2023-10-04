Пашинян заявил, что готов подать в отставку

Никол Пашинян заявил, что готов уйти с поста премьер-министра Армении, если это поможет стране
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что готов подать в отставку. Он решится на такой шаг, если это поможет нормализовать ситуацию в стране.
«Если я знаю, что все проблемы будут решены моей отставкой, я готов это сделать в следующую секунду», — заявил Никол Пашинян. Его слова передает сайт общественного телевидения Армении
Ранее Пашинян заявлял, что готов подписать мирный договор с Азербайджаном. Эти слова прозвучали после капитуляции Нагорного Карабаха.
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