Пашинян заявил, что готов подать в отставку

04 октября 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян заявил, что готов уйти с поста премьер-министра Армении, если это поможет стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что готов подать в отставку. Он решится на такой шаг, если это поможет нормализовать ситуацию в стране. «Если я знаю, что все проблемы будут решены моей отставкой, я готов это сделать в следующую секунду», — заявил Никол Пашинян. Его слова передает сайт общественного телевидения Армении 1Lurer . Однако он отметил, что его отставка не сможет нормализовать ситуацию в государстве. Ранее Пашинян заявлял, что готов подписать мирный договор с Азербайджаном. Эти слова прозвучали после капитуляции Нагорного Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что готов подать в отставку. Он решится на такой шаг, если это поможет нормализовать ситуацию в стране. «Если я знаю, что все проблемы будут решены моей отставкой, я готов это сделать в следующую секунду», — заявил Никол Пашинян. Его слова передает сайт общественного телевидения Армении 1Lurer. Однако он отметил, что его отставка не сможет нормализовать ситуацию в государстве. Ранее Пашинян заявлял, что готов подписать мирный договор с Азербайджаном. Эти слова прозвучали после капитуляции Нагорного Карабаха.