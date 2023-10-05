В Челябинске ГИБДД проверят эвакуаторы, которые парковались в неположенном месте

05 октября 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Из-за припаркованных в неположенном месте эвакуаторов возбудили административное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске ГИБДД проверит нарушение правил парковки водителями эвакуаторов. О возбуждении административного дела URA.RU 5 октября сообщили в городской госавтоинспекции. «ГИБДД Челябинска взяла на контроль ситуацию с нарушением ПДД водителями эвакуаторов. Возбуждено дело об административном правонарушении. При выявлении нарушений, водителей привлекут к ответственности», — заявили URA.RU в пресс-службе. Днем ранее местные жители жаловались на эвакуаторы, припаркованные под знаками, запрещающими стоянку автомобилей. В соцсетях появились кадры нарушений с улицы Цвиллинга.

В Челябинске ГИБДД проверит нарушение правил парковки водителями эвакуаторов. О возбуждении административного дела URA.RU 5 октября сообщили в городской госавтоинспекции. «ГИБДД Челябинска взяла на контроль ситуацию с нарушением ПДД водителями эвакуаторов. Возбуждено дело об административном правонарушении. При выявлении нарушений, водителей привлекут к ответственности», — заявили URA.RU в пресс-службе. Днем ранее местные жители жаловались на эвакуаторы, припаркованные под знаками, запрещающими стоянку автомобилей. В соцсетях появились кадры нарушений с улицы Цвиллинга.