В Челябинске ГИБДД проверят эвакуаторы, которые парковались в неположенном месте

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Эвакуатор Челябинск, эвакуаторы
Из-за припаркованных в неположенном месте эвакуаторов возбудили административное дело Фото:

В Челябинске ГИБДД проверит нарушение правил парковки водителями эвакуаторов. О возбуждении административного дела URA.RU 5 октября сообщили в городской госавтоинспекции.

«ГИБДД Челябинска взяла на контроль ситуацию с нарушением ПДД водителями эвакуаторов. Возбуждено дело об административном правонарушении. При выявлении нарушений, водителей привлекут к ответственности», — заявили URA.RU в пресс-службе.

Днем ранее местные жители жаловались на эвакуаторы, припаркованные под знаками, запрещающими стоянку автомобилей. В соцсетях появились кадры нарушений с улицы Цвиллинга.

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В Челябинске ГИБДД проверит нарушение правил парковки водителями эвакуаторов. О возбуждении административного дела URA.RU 5 октября сообщили в городской госавтоинспекции. «ГИБДД Челябинска взяла на контроль ситуацию с нарушением ПДД водителями эвакуаторов. Возбуждено дело об административном правонарушении. При выявлении нарушений, водителей привлекут к ответственности», — заявили URA.RU в пресс-службе. Днем ранее местные жители жаловались на эвакуаторы, припаркованные под знаками, запрещающими стоянку автомобилей. В соцсетях появились кадры нарушений с улицы Цвиллинга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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