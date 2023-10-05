В Челябинске ГИБДД проверят эвакуаторы, которые парковались в неположенном месте

Из-за припаркованных в неположенном месте эвакуаторов возбудили административное дело
В Челябинске ГИБДД проверит нарушение правил парковки водителями эвакуаторов. О возбуждении административного дела URA.RU 5 октября сообщили в городской госавтоинспекции.
«ГИБДД Челябинска взяла на контроль ситуацию с нарушением ПДД водителями эвакуаторов. Возбуждено дело об административном правонарушении. При выявлении нарушений, водителей привлекут к ответственности», — заявили URA.RU в пресс-службе.
Днем ранее местные жители жаловались на эвакуаторы, припаркованные под знаками, запрещающими стоянку автомобилей. В соцсетях появились кадры нарушений с улицы Цвиллинга.
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