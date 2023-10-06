Шойгу потребовал увеличить выпуск боевой техники в РФ

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Сергей Шойгу заявил, что в РФ есть заводы, которые работают на опережение Фото:

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил руководству предприятия оборонно-промышленного комплекса «Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова» увеличить темпы производства и ремонта техники с учетом востребованности выпускаемых изделий. Об этом он заявил во время проверки выполнения государственного оборонного заказа.

«Эта машина (истребитель Су-34 — прим. URA.RU) — основная рабочая лошадь, у них по четыре по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться», — заявил Шойгу. Его слова приводит ведомство в telegram-канале. Он отметил, что в РФ есть предприятия, которые работают на опережение по программе 2024 года.

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил руководству предприятия оборонно-промышленного комплекса «Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова» увеличить темпы производства и ремонта техники с учетом востребованности выпускаемых изделий. Об этом он заявил во время проверки выполнения государственного оборонного заказа. «Эта машина (истребитель Су-34 — прим. URA.RU) — основная рабочая лошадь, у них по четыре по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться», — заявил Шойгу. Его слова приводит ведомство в telegram-канале. Он отметил, что в РФ есть предприятия, которые работают на опережение по программе 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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