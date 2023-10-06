Шойгу потребовал увеличить выпуск боевой техники в РФ

06 октября 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу заявил, что в РФ есть заводы, которые работают на опережение Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил руководству предприятия оборонно-промышленного комплекса «Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова» увеличить темпы производства и ремонта техники с учетом востребованности выпускаемых изделий. Об этом он заявил во время проверки выполнения государственного оборонного заказа. «Эта машина (истребитель Су-34 — прим. URA.RU) — основная рабочая лошадь, у них по четыре по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться», — заявил Шойгу. Его слова приводит ведомство в telegram-канале. Он отметил, что в РФ есть предприятия, которые работают на опережение по программе 2024 года.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил руководству предприятия оборонно-промышленного комплекса «Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова» увеличить темпы производства и ремонта техники с учетом востребованности выпускаемых изделий. Об этом он заявил во время проверки выполнения государственного оборонного заказа. «Эта машина (истребитель Су-34 — прим. URA.RU) — основная рабочая лошадь, у них по четыре по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться», — заявил Шойгу. Его слова приводит ведомство в telegram-канале. Он отметил, что в РФ есть предприятия, которые работают на опережение по программе 2024 года.