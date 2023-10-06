Сургутскому району выделили 900 млн рублей на переселение из аварийного жилья

Сургутскому району (ХМАО) выделили 901,5 млн рублей на реализацию программы по переселению из аварийного жилья. Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой.
«Округ принял решение о транше в 901,5 млн рублей. Руководитель региона высоко оценила работу муниципалитета по переселению жителей из аварийного жилья и анонсировала выделение дополнительных средств на эти цели в ближайшее время», — передает Трубецкой в своем telegram-канале.
В сентябре району начислили 394 млн рублей. Таким образом, за сентябрь и октябрь было выделено дополнительно 1,3 млрд рублей. Муниципалитет завершил работу по учету всего аварийного жилья, а это более 900 тысяч квадратных метров. В этом году были улучшены жилищные условия порядка 300 семей.
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