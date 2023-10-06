06 октября 2023

Сургутскому району выделили 900 млн рублей на переселение из аварийного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутскому району выделили деньги на переселение жителей из аварийного жилья Фото:

Сургутскому району (ХМАО) выделили 901,5 млн рублей на реализацию программы по переселению из аварийного жилья. Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой.

«Округ принял решение о транше в 901,5 млн рублей. Руководитель региона высоко оценила работу муниципалитета по переселению жителей из аварийного жилья и анонсировала выделение дополнительных средств на эти цели в ближайшее время», — передает Трубецкой в своем telegram-канале.

В сентябре району начислили 394 млн рублей. Таким образом, за сентябрь и октябрь было выделено дополнительно 1,3 млрд рублей. Муниципалитет завершил работу по учету всего аварийного жилья, а это более 900 тысяч квадратных метров. В этом году были улучшены жилищные условия порядка 300 семей.

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Сургутскому району (ХМАО) выделили 901,5 млн рублей на реализацию программы по переселению из аварийного жилья. Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой. «Округ принял решение о транше в 901,5 млн рублей. Руководитель региона высоко оценила работу муниципалитета по переселению жителей из аварийного жилья и анонсировала выделение дополнительных средств на эти цели в ближайшее время», — передает Трубецкой в своем telegram-канале. В сентябре району начислили 394 млн рублей. Таким образом, за сентябрь и октябрь было выделено дополнительно 1,3 млрд рублей. Муниципалитет завершил работу по учету всего аварийного жилья, а это более 900 тысяч квадратных метров. В этом году были улучшены жилищные условия порядка 300 семей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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