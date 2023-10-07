Залужный раскрыл, кто заставил Байдена отправлять оружие на Украину

Залужный: Байден стал поддерживать Украину из-за влияния Милли

08 октября 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный заявил, что США стали помогать Украине благодаря его разговору с Марком Милли Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли повлиял на решение президента страны Джо Байдена поддержать Украину поставками вооружений во время конфликта с Россией. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «Марк Милли сыграл решающую роль в формировании реакции администрации Байдена на спецоперацию России. Также Милли склонил и других генералов НАТО на сторону Киева», — передает слова Валерия Залужного газета The Washington Post . Залужный также рассказал о телефоном разговоре с Милли после 24 ферваля 2022 года. Главнокомандующий ВСУ в первые часы российской спецоперации просил у Милли повлиять на США, чтобы страна стала поставлять вооружение Киеву. «Тогда у Украины было всего несколько исправных самолетов, и ей срочно нужна помощь Запада», — отмечается в материале газеты. Милли ушел в отставку 30 сентября 2023 года. Теперь Украина планирует наладить отношения с генералом-летчиком Чарльзом Брауном-младшим, который занял место Милли. Однако Залужный и новый председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США еще ни разу не говорили с момента вступления последнего в должность. После начала спецоперации страны Запада, в том числе и США, стали отправлять на Украину вооружение. Больше всего денег потратили Штаты — около 46,6 миллиарда долларов. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что без новых военных траншей, Украина продержится всего неделю. По его словам, США производят такое количество боеприпасов, которое Киев тратит в течение трех дней , пишет Pravda.ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли повлиял на решение президента страны Джо Байдена поддержать Украину поставками вооружений во время конфликта с Россией. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «Марк Милли сыграл решающую роль в формировании реакции администрации Байдена на спецоперацию России. Также Милли склонил и других генералов НАТО на сторону Киева», — передает слова Валерия Залужного газета The Washington Post. Залужный также рассказал о телефоном разговоре с Милли после 24 ферваля 2022 года. Главнокомандующий ВСУ в первые часы российской спецоперации просил у Милли повлиять на США, чтобы страна стала поставлять вооружение Киеву. «Тогда у Украины было всего несколько исправных самолетов, и ей срочно нужна помощь Запада», — отмечается в материале газеты. Милли ушел в отставку 30 сентября 2023 года. Теперь Украина планирует наладить отношения с генералом-летчиком Чарльзом Брауном-младшим, который занял место Милли. Однако Залужный и новый председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США еще ни разу не говорили с момента вступления последнего в должность. После начала спецоперации страны Запада, в том числе и США, стали отправлять на Украину вооружение. Больше всего денег потратили Штаты — около 46,6 миллиарда долларов. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что без новых военных траншей, Украина продержится всего неделю. По его словам, США производят такое количество боеприпасов, которое Киев тратит в течение трех дней, пишет Pravda.ru.