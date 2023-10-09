Baza: лидер группы ДДТ Шевчук перенес инфаркт

В сентябре у Юрия Шевчука произошел инфаркт, пишет Baza
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук пережил инфаркт миокарда в сентябре. Сейчас музыкант проходит курс реабилитации до декабря.
«У Юрия Шевчука случился инфаркт», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что у музыканта произошел инфаркт миокарда в сентябре текущего года. В настоящий момент музыкант проходит стандартный курс реабилитации, который продлится до середины декабря.
В конце октября было запланировано начало тура группы ДДТ. Израильский Тель-Авив был одним из городов, где они должны были выступить. Сейчас концерты перенесены на начало 2024 года.
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