Al Hadath: ХАМАС готов обсудить перемирие с Израилем 09 октября 2023 в 23:41 Размер текста - 17 + ХАМАС согласны обсудить с Израилем возможное перемирие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Представители палестинского движения ХАМАС заявляют, что готовы обсуждать перемирие с Израилем. Об этом сообщает арабский телеканал Al Hadath. «Мы [представители ХАМАС] открыты для обсуждения перемирия с Израилем», — говорится в сообщении палестинского движения, которое привел телеканал Al Hadath. Ранее израильский президент Ицхак Герцог, говоря об эскалации палестино-израильского конфликта, отметил, что со времен холокоста такое число евреев не погибало за один день. Об этом Герцог сказал, обращаясь к международному сообществу, пишет RT. Представители палестинского движения ХАМАС заявляют, что готовы обсуждать перемирие с Израилем. Об этом сообщает арабский телеканал Al Hadath. «Мы [представители ХАМАС] открыты для обсуждения перемирия с Израилем», — говорится в сообщении палестинского движения, которое привел телеканал Al Hadath. Ранее израильский президент Ицхак Герцог, говоря об эскалации палестино-израильского конфликта, отметил, что со времен холокоста такое число евреев не погибало за один день. Об этом Герцог сказал, обращаясь к международному сообществу, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям