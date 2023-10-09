Al Hadath: ХАМАС готов обсудить перемирие с Израилем

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Флаги иностранных государств. Челябинск, израиль, флаг, флаг израиля
ХАМАС согласны обсудить с Израилем возможное перемирие Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Представители палестинского движения ХАМАС заявляют, что готовы обсуждать перемирие с Израилем. Об этом сообщает арабский телеканал Al Hadath.

«Мы [представители ХАМАС] открыты для обсуждения перемирия с Израилем», — говорится в сообщении палестинского движения, которое привел телеканал Al Hadath.

Ранее израильский президент Ицхак Герцог, говоря об эскалации палестино-израильского конфликта, отметил, что со времен холокоста такое число евреев не погибало за один день. Об этом Герцог сказал, обращаясь к международному сообществу, пишет RT.

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Представители палестинского движения ХАМАС заявляют, что готовы обсуждать перемирие с Израилем. Об этом сообщает арабский телеканал Al Hadath. «Мы [представители ХАМАС] открыты для обсуждения перемирия с Израилем», — говорится в сообщении палестинского движения, которое привел телеканал Al Hadath. Ранее израильский президент Ицхак Герцог, говоря об эскалации палестино-израильского конфликта, отметил, что со времен холокоста такое число евреев не погибало за один день. Об этом Герцог сказал, обращаясь к международному сообществу, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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