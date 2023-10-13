Украина врет о причастности России к конфликту на Ближнем Востоке

Политолог Супонина: обвинение России в войне Израиля и Палестины — бред
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Иерусалима, израиль, флаг израиля, jerusalem, israel, иерусалим
Израильская сторона не верит в причастность России к атаке ХАМАС Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Украинские СМИ и политики активно распространяют информацию о том, что конфликт между Израилем и Палестиной был организован Россией. Однако востоковед, политолог, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина заявила, что данная информация — фейк. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализуют проект по опровержению недостоверной информации.

«Слова властей Украины — это полный бред. Видимо, в Киеве обеспокоены тем, что американской стороне теперь не до них», — заявила эксперт. Она также отметила, что Украина всеми силами пытается хвататься за любой инфоповод и искажать информационную повестку из-за провала в контрнаступлении.

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в интервью «Коммерсанту» также заявил, что израильская сторона не верит в причастность России к атаке ХАМАС. «Это полная ерунда. Во-первых, мы не верим, что Россия в какой-то форме в этом участвовала. Во-вторых, тот, кто считает, что США придется перенаправить в Израиль какие-то серьезные ресурсы, сильно ошибаются», — заявил Александр Бен Цви.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские СМИ и политики активно распространяют информацию о том, что конфликт между Израилем и Палестиной был организован Россией. Однако востоковед, политолог, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина заявила, что данная информация — фейк. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализуют проект по опровержению недостоверной информации. «Слова властей Украины — это полный бред. Видимо, в Киеве обеспокоены тем, что американской стороне теперь не до них», — заявила эксперт. Она также отметила, что Украина всеми силами пытается хвататься за любой инфоповод и искажать информационную повестку из-за провала в контрнаступлении. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в интервью «Коммерсанту» также заявил, что израильская сторона не верит в причастность России к атаке ХАМАС. «Это полная ерунда. Во-первых, мы не верим, что Россия в какой-то форме в этом участвовала. Во-вторых, тот, кто считает, что США придется перенаправить в Израиль какие-то серьезные ресурсы, сильно ошибаются», — заявил Александр Бен Цви.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...