Украина врет о причастности России к конфликту на Ближнем Востоке

Украинские СМИ и политики активно распространяют информацию о том, что конфликт между Израилем и Палестиной был организован Россией. Однако востоковед, политолог, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина заявила, что данная информация — фейк. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализуют проект по опровержению недостоверной информации.
«Слова властей Украины — это полный бред. Видимо, в Киеве обеспокоены тем, что американской стороне теперь не до них», — заявила эксперт. Она также отметила, что Украина всеми силами пытается хвататься за любой инфоповод и искажать информационную повестку из-за провала в контрнаступлении.
Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в интервью «Коммерсанту» также заявил, что израильская сторона не верит в причастность России к атаке ХАМАС. «Это полная ерунда. Во-первых, мы не верим, что Россия в какой-то форме в этом участвовала. Во-вторых, тот, кто считает, что США придется перенаправить в Израиль какие-то серьезные ресурсы, сильно ошибаются», — заявил Александр Бен Цви.
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