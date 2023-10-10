Число погибших россиян при атаке ХАМАС увеличилось

Посол РФ в Тель-Авиве Викторов сообщил о двух погибших россиянах в Израиле
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Двое россиян погибли из-за конфликта Израиля и Палестины Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов сообщил о гибели второго россиянина в результате нападения боевиков ХАМАСа на Израиль. Фамилии погибших пока не раскрываются.

«К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан», — заявил Анатолий Викторов в эфире «Первого канала».

Он также сказал, что пока не готов раскрыть фамилии умерших и обстоятельства их гибели. Также посольство пока не связывалось с их родственниками. Помимо этого, Викторов сообщил, что четверо граждан РФ числятся без вести пропавшими.

Ранее палестинская группировка ХАМАС начала военные действия на территории Израиля. Утром 10 октября стало известно об одном погибшем из-за конфликта россиянине, передает Pravda.Ru. Также сообщалось, что десятки людей с гражданством РФ могут находиться в плену у ХАМАСа.

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Российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов сообщил о гибели второго россиянина в результате нападения боевиков ХАМАСа на Израиль. Фамилии погибших пока не раскрываются. «К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан», — заявил Анатолий Викторов в эфире «Первого канала». Он также сказал, что пока не готов раскрыть фамилии умерших и обстоятельства их гибели. Также посольство пока не связывалось с их родственниками. Помимо этого, Викторов сообщил, что четверо граждан РФ числятся без вести пропавшими. Ранее палестинская группировка ХАМАС начала военные действия на территории Израиля. Утром 10 октября стало известно об одном погибшем из-за конфликта россиянине, передает Pravda.Ru. Также сообщалось, что десятки людей с гражданством РФ могут находиться в плену у ХАМАСа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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