В Польше заявили, что выставят счет Украине

Политик Брылка: Польша выставит Украине счет и ряд условий за оказанную помощь
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Польская партия «Конфедерация» оценила помощь Киеву в сто миллиардов злотых Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Польша должна выставить Украине счет за предоставленную помощь в ходе российской спецоперации. Об этом заявила в ходе предвыборных дебатов кандидат в депутаты польского сейма от партии «Конфедерация» Анна Брылка. Кроме того, Варшаве стоит требовать от Киева выполнения условий, среди которых доступ Польши к процессу восстановления Украины после конца СВО.

«Благодарность не является валютой в международных отношениях. Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны выставить счет за нашу помощь», — сказала Брылка, ее слова приводит издание polsatnews.pl. Она добавила, что партия оценила помощь Киеву в сто миллиардов злотых, а также собирается поставить жесткие условия для страны, среди которых прекращение «украинизации» двусторонней торговли и доступ Варшавы к процессу восстановления Украины после завершения конфликта.

Ранее издание Mysl Polska написало, чтобы расплатиться за помощь Украине, Польше потребуются десятилетия, в течение которых уровень жизни граждан будет ухудшаться. Там провели аналогию с отношениями Варшавы и Киева, отметив, что Польша оказалась в роли посетителя ресторана, который обязался оплатить счет гостей за другим столиком, не глядя на цены, передает RT.

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Польша должна выставить Украине счет за предоставленную помощь в ходе российской спецоперации. Об этом заявила в ходе предвыборных дебатов кандидат в депутаты польского сейма от партии «Конфедерация» Анна Брылка. Кроме того, Варшаве стоит требовать от Киева выполнения условий, среди которых доступ Польши к процессу восстановления Украины после конца СВО. «Благодарность не является валютой в международных отношениях. Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны выставить счет за нашу помощь», — сказала Брылка, ее слова приводит издание polsatnews.pl. Она добавила, что партия оценила помощь Киеву в сто миллиардов злотых, а также собирается поставить жесткие условия для страны, среди которых прекращение «украинизации» двусторонней торговли и доступ Варшавы к процессу восстановления Украины после завершения конфликта. Ранее издание Mysl Polska написало, чтобы расплатиться за помощь Украине, Польше потребуются десятилетия, в течение которых уровень жизни граждан будет ухудшаться. Там провели аналогию с отношениями Варшавы и Киева, отметив, что Польша оказалась в роли посетителя ресторана, который обязался оплатить счет гостей за другим столиком, не глядя на цены, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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