В Польше заявили, что выставят счет Украине

Политик Брылка: Польша выставит Украине счет и ряд условий за оказанную помощь

12 октября 2023 в 08:10 Размер текста - 17 +

Польская партия «Конфедерация» оценила помощь Киеву в сто миллиардов злотых Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша должна выставить Украине счет за предоставленную помощь в ходе российской спецоперации. Об этом заявила в ходе предвыборных дебатов кандидат в депутаты польского сейма от партии «Конфедерация» Анна Брылка. Кроме того, Варшаве стоит требовать от Киева выполнения условий, среди которых доступ Польши к процессу восстановления Украины после конца СВО. «Благодарность не является валютой в международных отношениях. Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны выставить счет за нашу помощь», — сказала Брылка, ее слова приводит издание polsatnews.pl. Она добавила, что партия оценила помощь Киеву в сто миллиардов злотых, а также собирается поставить жесткие условия для страны, среди которых прекращение «украинизации» двусторонней торговли и доступ Варшавы к процессу восстановления Украины после завершения конфликта. Ранее издание Mysl Polska написало, чтобы расплатиться за помощь Украине, Польше потребуются десятилетия, в течение которых уровень жизни граждан будет ухудшаться. Там провели аналогию с отношениями Варшавы и Киева, отметив, что Польша оказалась в роли посетителя ресторана, который обязался оплатить счет гостей за другим столиком, не глядя на цены, передает RT.

Польша должна выставить Украине счет за предоставленную помощь в ходе российской спецоперации. Об этом заявила в ходе предвыборных дебатов кандидат в депутаты польского сейма от партии «Конфедерация» Анна Брылка. Кроме того, Варшаве стоит требовать от Киева выполнения условий, среди которых доступ Польши к процессу восстановления Украины после конца СВО. «Благодарность не является валютой в международных отношениях. Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны выставить счет за нашу помощь», — сказала Брылка, ее слова приводит издание polsatnews.pl. Она добавила, что партия оценила помощь Киеву в сто миллиардов злотых, а также собирается поставить жесткие условия для страны, среди которых прекращение «украинизации» двусторонней торговли и доступ Варшавы к процессу восстановления Украины после завершения конфликта. Ранее издание Mysl Polska написало, чтобы расплатиться за помощь Украине, Польше потребуются десятилетия, в течение которых уровень жизни граждан будет ухудшаться. Там провели аналогию с отношениями Варшавы и Киева, отметив, что Польша оказалась в роли посетителя ресторана, который обязался оплатить счет гостей за другим столиком, не глядя на цены, передает RT.