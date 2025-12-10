Логотип РИА URA.RU
В мире

США

Трамп назвал свое любимое слово

Трамп: пошлины - мое любимое слово в словаре
10 декабря 2025 в 08:08
Трамп выступил с речью в Пенсивалнии

Трамп выступил с речью в Пенсивалнии

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп назвал введенные им торговые пошлины ключевым инструментом своей политики. Более того, «пошлины» — его любимое слово. Об этом свидетельствует запись его речи во время выступления об экономике в Маунт-Поконо (штат Пенсильвания), распространенная пресс-службой Белого дома.


Американский лидер заявил, что именно тарифы на импорт, которые Вашингтон усилил в последние годы, приносят стране, по его словам, колоссальные доходы и позволяют финансировать внутренние программы. «Мое любимое слово — пошлины», — заявил Трамп, добавив, что любит его «больше, чем любые другие в словаре». Американский лидер пояснил, что именно введенные им пошлины «приносят сотни миллиардов долларов», позже уточнив, что речь идет о «триллионах долларов».

С начала президентского срока Трамп несколько раз повысил импортные пошлины. Одной из самой высокой ставкой оказался Китай. Экономисты считают, что введение пошлин изолируют США.

