Боевики ХАМАС взяли в плен близкого к окружению премьер-министра Израиля

13 октября 2023 в 02:27 Размер текста - 17 +

В заложниках у ХАМАС находится племянник советницы премьер-министра Израиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В заложниках у ХАМАС находится племянник советницы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом рассказал сам премьер-министр. «ХАМАС взяли в плен племянника моей советницы», — передает его слова газета Kikar. Нетаньяху также отметил, что Израиль воюет с Палестиной, защищая свой дом. По его словам, эта война должна закончиться разгромом и уничтожением ХАМАС. Ранее 7 октября палестинское движение ХАМАС из сектора Газа начала наносить ракетные удары. Было выпущено пять тысяч ракет по Израилю. После этого отряды боевиков вторглись в приграничные районы на юге страны и захватили заложников, передает МК . В результате вооруженных столкновений более 500 человек пострадали.

В заложниках у ХАМАС находится племянник советницы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом рассказал сам премьер-министр. «ХАМАС взяли в плен племянника моей советницы», — передает его слова газета Kikar. Нетаньяху также отметил, что Израиль воюет с Палестиной, защищая свой дом. По его словам, эта война должна закончиться разгромом и уничтожением ХАМАС. Ранее 7 октября палестинское движение ХАМАС из сектора Газа начала наносить ракетные удары. Было выпущено пять тысяч ракет по Израилю. После этого отряды боевиков вторглись в приграничные районы на юге страны и захватили заложников, передает МК. В результате вооруженных столкновений более 500 человек пострадали.