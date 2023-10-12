12 октября 2023

Боевики ХАМАС взяли в плен близкого к окружению премьер-министра Израиля

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В заложниках у ХАМАС находится племянник советницы премьер-министра Израиля Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В заложниках у ХАМАС находится племянник советницы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом рассказал сам премьер-министр.

«ХАМАС взяли в плен племянника моей советницы», — передает его слова газета Kikar. Нетаньяху также отметил, что Израиль воюет с Палестиной, защищая свой дом. По его словам, эта война должна закончиться разгромом и уничтожением ХАМАС.

Ранее 7 октября палестинское движение ХАМАС из сектора Газа начала наносить ракетные удары. Было выпущено пять тысяч ракет по Израилю. После этого отряды боевиков вторглись в приграничные районы на юге страны и захватили заложников, передает МК. В результате вооруженных столкновений более 500 человек пострадали.

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В заложниках у ХАМАС находится племянник советницы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом рассказал сам премьер-министр. «ХАМАС взяли в плен племянника моей советницы», — передает его слова газета Kikar. Нетаньяху также отметил, что Израиль воюет с Палестиной, защищая свой дом. По его словам, эта война должна закончиться разгромом и уничтожением ХАМАС. Ранее 7 октября палестинское движение ХАМАС из сектора Газа начала наносить ракетные удары. Было выпущено пять тысяч ракет по Израилю. После этого отряды боевиков вторглись в приграничные районы на юге страны и захватили заложников, передает МК. В результате вооруженных столкновений более 500 человек пострадали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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