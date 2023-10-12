В ФРГ сделали новый шаг к раскрытию причины подрыва «Северных потоков»

В бундестаге предложили награждать за информацию о подрывах «Северных потоков»

13 октября 2023 в 03:13 Размер текста - 17 +

В Германии депутаты бундестага предложили объявить награду за информацию о диверсии на «Северных потоках» Фото: Danish Defence Правительству ФРГ предложили определить размер награды за информацию, которая поможет расследовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Такую инициативу партии «Альтернатива для Германии» озвучил депутат бундестага Евгений Шмидт. «Генеральная прокуратура имеет право назначать награду за информацию по тем или иным резонансным преступлениям, особенно если расследование зашло в тупик», — передают «Известия» слова Шмидта. По данным депутата, расследование стоит на месте, а правительство ФРГ не заинтересовано в поиске виновных и всеми силами пытается замести под сукно этот скандал со взрывами газопроводов. Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что никто не расследует взрывы на «Северных потоках», позиция ряда стран удивляет с учетом того, что был совершен акт международного терроризма. Путин пояснил, что без поддержки на госуровне взорвать газопроводы было бы невозможно. По словам российского лидера, для такой операции необходимы технологии «специально подготовленных людей», передает RT.

Правительству ФРГ предложили определить размер награды за информацию, которая поможет расследовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Такую инициативу партии «Альтернатива для Германии» озвучил депутат бундестага Евгений Шмидт. «Генеральная прокуратура имеет право назначать награду за информацию по тем или иным резонансным преступлениям, особенно если расследование зашло в тупик», — передают «Известия» слова Шмидта. По данным депутата, расследование стоит на месте, а правительство ФРГ не заинтересовано в поиске виновных и всеми силами пытается замести под сукно этот скандал со взрывами газопроводов. Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что никто не расследует взрывы на «Северных потоках», позиция ряда стран удивляет с учетом того, что был совершен акт международного терроризма. Путин пояснил, что без поддержки на госуровне взорвать газопроводы было бы невозможно. По словам российского лидера, для такой операции необходимы технологии «специально подготовленных людей», передает RT.