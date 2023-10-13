В ХМАО виновник ДТП погиб на «трассе смерти», врезавшись в МАЗ. Фото 13 октября 2023 в 09:48 Размер текста - 17 + Водитель скончался в машине скорой помощи (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В ХМАО на 882 километре дороги «Тюмень — Ханты-Мансийск», которую жители называют «трассой смерти», погиб 31-летний водитель грузовика. Как сообщает telegram-канал ГИБДД «Госавтоинспекция Югры», он врезался в движущийся впереди МАЗ, а потом грузовик отбросило на «УАЗ Патриот». «На 882 км автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“, 31-летний водитель „HINO“, по предварительным данным, не учел безопасную дистанцию до впереди движущегося МАЗ и допустил с ним столкновение. В результате чего МАЗ отбросило на впереди стоящий автомобиль „УАЗ Патриот“. В результате ДТП виновник от полученных травм скончался в машине скорой помощи», — указано в публикации. Авария произошла 12 октября около 16:00. Сотрудники ГИБДД предупреждают о соблюдении дистанции и бокового интервала. «Это одни из самых важных составляющих безопасности дорожного движения, нарушение которых, может привести к ДТП», — отметили в ведомстве. Водитель грузовика погиб в ДТП на трассе смерти Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Югры», https://t.me/ugibdd86/4340 В ХМАО на 882 километре дороги «Тюмень — Ханты-Мансийск», которую жители называют «трассой смерти», погиб 31-летний водитель грузовика. Как сообщает telegram-канал ГИБДД «Госавтоинспекция Югры», он врезался в движущийся впереди МАЗ, а потом грузовик отбросило на «УАЗ Патриот». «На 882 км автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“, 31-летний водитель „HINO“, по предварительным данным, не учел безопасную дистанцию до впереди движущегося МАЗ и допустил с ним столкновение. В результате чего МАЗ отбросило на впереди стоящий автомобиль „УАЗ Патриот“. В результате ДТП виновник от полученных травм скончался в машине скорой помощи», — указано в публикации. Авария произошла 12 октября около 16:00. Сотрудники ГИБДД предупреждают о соблюдении дистанции и бокового интервала. «Это одни из самых важных составляющих безопасности дорожного движения, нарушение которых, может привести к ДТП», — отметили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям