В ХМАО виновник ДТП погиб на «трассе смерти», врезавшись в МАЗ. Фото

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Водитель скончался в машине скорой помощи (архивное фото) Фото:

В ХМАО на 882 километре дороги «Тюмень — Ханты-Мансийск», которую жители называют «трассой смерти», погиб 31-летний водитель грузовика. Как сообщает telegram-канал ГИБДД «Госавтоинспекция Югры», он врезался в движущийся впереди МАЗ, а потом грузовик отбросило на «УАЗ Патриот».

«На 882 км автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“, 31-летний водитель „HINO“, по предварительным данным, не учел безопасную дистанцию до впереди движущегося МАЗ и допустил с ним столкновение. В результате чего МАЗ отбросило на впереди стоящий автомобиль „УАЗ Патриот“. В результате ДТП виновник от полученных травм скончался в машине скорой помощи», — указано в публикации.

Авария произошла 12 октября около 16:00. Сотрудники ГИБДД предупреждают о соблюдении дистанции и бокового интервала. «Это одни из самых важных составляющих безопасности дорожного движения, нарушение которых, может привести к ДТП», — отметили в ведомстве.

Водитель грузовика погиб в ДТП на трассе смерти
Водитель грузовика погиб в ДТП на трассе смерти
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В ХМАО на 882 километре дороги «Тюмень — Ханты-Мансийск», которую жители называют «трассой смерти», погиб 31-летний водитель грузовика. Как сообщает telegram-канал ГИБДД «Госавтоинспекция Югры», он врезался в движущийся впереди МАЗ, а потом грузовик отбросило на «УАЗ Патриот». «На 882 км автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“, 31-летний водитель „HINO“, по предварительным данным, не учел безопасную дистанцию до впереди движущегося МАЗ и допустил с ним столкновение. В результате чего МАЗ отбросило на впереди стоящий автомобиль „УАЗ Патриот“. В результате ДТП виновник от полученных травм скончался в машине скорой помощи», — указано в публикации. Авария произошла 12 октября около 16:00. Сотрудники ГИБДД предупреждают о соблюдении дистанции и бокового интервала. «Это одни из самых важных составляющих безопасности дорожного движения, нарушение которых, может привести к ДТП», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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