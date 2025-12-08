Прокуратура помогла участнику СВО из Тобольска получить выплату за ранение

Участник СВО из Тобольска (Тюменская область) не мог получить региональную выплату по ранению, так как не был зарегистрирован по месту жительства. За бойца вступилась прокуратура — по итогам проверки он получил положенные средства.

«Мужчина при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции получил ранение. По причине отсутствия регистрации по месту жительства в Тюменской области ему отказано в предоставлении единовременной региональной выплаты в связи с ранением. Прокурорская проверка показала, что до заключения контракта на прохождение военной службы заявитель жил и работал в Тобольске. Ветеран СВО получил единовременную выплату», — сообщается в telegram-канале ведомства.