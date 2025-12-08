Логотип РИА URA.RU
Прокуратура помогла участнику СВО из Тобольска получить выплату за ранение

09 декабря 2025 в 01:23
Ветеран СВО получил выплату в 1 миллион рублей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участник СВО из Тобольска (Тюменская область) не мог получить региональную выплату по ранению, так как не был зарегистрирован по месту жительства. За бойца вступилась прокуратура — по итогам проверки он получил положенные средства.

«Мужчина при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции получил ранение. По причине отсутствия регистрации по месту жительства в Тюменской области ему отказано в предоставлении единовременной региональной выплаты в связи с ранением. Прокурорская проверка показала, что до заключения контракта на прохождение военной службы заявитель жил и работал в Тобольске. Ветеран СВО получил единовременную выплату», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Размер выплаты составил 1 миллион рублей. Прокуратура через суд подтвердила факт проживания ветерана в Тюменской области.

