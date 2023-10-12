В ХМАО суд оправдал медсестру, обвиняемую в доведении до самоубийства подчиненных. Видео

В Сургуте суд оправдал старшую медсестру травмцентра Матвийчук

13 октября 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Суд оправдал старшую медсестру Ольгу Матвийчук Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте суд оправдал старшую медсестру травматологии Ольгу Матвийчук, которую обвиняли в доведении до самоубийства двух подчиненных — Аяжан Ташмагамбетовой и Ираиды Петровой. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала судебных заседаний. «Суд оправдал Ольгу Матвийчук, которую обвиняли в доведении до самоубийства двух медсестер травмцентра Сургута. Ей отменили меру пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщает журналист. Предсмертная записка и блокнот медсестры Аяжан Ташмагамбетовой, которые были одними из основных вещдоков по делу, будут уничтожены. Об этом заявил судья во время оглашения приговора. Ранее URA.RU писало о двух суицидах медсестер Сургутской клинической травматологической больницы. В ноябре 2021 года совершила самоубийство Ташмагамбетова, а в декабре — Петрова.

В Сургуте суд оправдал старшую медсестру травматологии Ольгу Матвийчук, которую обвиняли в доведении до самоубийства двух подчиненных — Аяжан Ташмагамбетовой и Ираиды Петровой. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала судебных заседаний. «Суд оправдал Ольгу Матвийчук, которую обвиняли в доведении до самоубийства двух медсестер травмцентра Сургута. Ей отменили меру пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщает журналист. Предсмертная записка и блокнот медсестры Аяжан Ташмагамбетовой, которые были одними из основных вещдоков по делу, будут уничтожены. Об этом заявил судья во время оглашения приговора. Ранее URA.RU писало о двух суицидах медсестер Сургутской клинической травматологической больницы. В ноябре 2021 года совершила самоубийство Ташмагамбетова, а в декабре — Петрова.