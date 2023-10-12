12 октября 2023

В ХМАО суд оправдал медсестру, обвиняемую в доведении до самоубийства подчиненных. Видео

В Сургуте суд оправдал старшую медсестру травмцентра Матвийчук
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Суд оправдал старшую медсестру Ольгу Матвийчук Фото:

В Сургуте суд оправдал старшую медсестру травматологии Ольгу Матвийчук, которую обвиняли в доведении до самоубийства двух подчиненных — Аяжан Ташмагамбетовой и Ираиды Петровой. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала судебных заседаний.

«Суд оправдал Ольгу Матвийчук, которую обвиняли в доведении до самоубийства двух медсестер травмцентра Сургута. Ей отменили меру пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщает журналист.

Предсмертная записка и блокнот медсестры Аяжан Ташмагамбетовой, которые были одними из основных вещдоков по делу, будут уничтожены. Об этом заявил судья во время оглашения приговора.

Ранее URA.RU писало о двух суицидах медсестер Сургутской клинической травматологической больницы. В ноябре 2021 года совершила самоубийство Ташмагамбетова, а в декабре — Петрова.

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В Сургуте суд оправдал старшую медсестру травматологии Ольгу Матвийчук, которую обвиняли в доведении до самоубийства двух подчиненных — Аяжан Ташмагамбетовой и Ираиды Петровой. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала судебных заседаний. «Суд оправдал Ольгу Матвийчук, которую обвиняли в доведении до самоубийства двух медсестер травмцентра Сургута. Ей отменили меру пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщает журналист. Предсмертная записка и блокнот медсестры Аяжан Ташмагамбетовой, которые были одними из основных вещдоков по делу, будут уничтожены. Об этом заявил судья во время оглашения приговора. Ранее URA.RU писало о двух суицидах медсестер Сургутской клинической травматологической больницы. В ноябре 2021 года совершила самоубийство Ташмагамбетова, а в декабре — Петрова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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