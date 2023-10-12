В Сургуте суд оправдал старшую медсестру травматологии Ольгу Матвийчук, которую обвиняли в доведении до самоубийства двух подчиненных — Аяжан Ташмагамбетовой и Ираиды Петровой. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала судебных заседаний.
«Суд оправдал Ольгу Матвийчук, которую обвиняли в доведении до самоубийства двух медсестер травмцентра Сургута. Ей отменили меру пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщает журналист.
Предсмертная записка и блокнот медсестры Аяжан Ташмагамбетовой, которые были одними из основных вещдоков по делу, будут уничтожены. Об этом заявил судья во время оглашения приговора.
Ранее URA.RU писало о двух суицидах медсестер Сургутской клинической травматологической больницы. В ноябре 2021 года совершила самоубийство Ташмагамбетова, а в декабре — Петрова.
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