12 октября 2023

В Сургуте трех братьев-подростков поймали на закладках синтетического героина. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
В Сургуте братьев-подростков подозревают в распространении наркотиков Фото:

В Сургуте полицейские в ходе расследования уголовного дела в отношении 20-летнего жителя поймали двух его младших братьев-подростков 14 и 16 лет и двух их 16-летних на распространении синтетической модификации героина — диаморфина. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города.

«Полиция поймала старшего брата за распространением диаморфина. Ранее он попал в поле зрения силовиков. В ходе разработки выяснилось, что средний брат, два его друга (студенты 1 курса колледжа дистанционного образования фонда „Сфера“) и младший брат-девятиклассник также были вовлечены в торговлю наркотиками. В телефоне у школьника во время задержания нашли фото с указанием мест закладок, а у его брата и друзей — 8 свертков с диаморфином общей массой 5,41 грамма», — сообщает инсайдер.

В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела. «Возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетних жителей Сургута по подозрению в незаконном обороте наркотиков», — прокомментировали в ведомстве.

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В Сургуте полицейские в ходе расследования уголовного дела в отношении 20-летнего жителя поймали двух его младших братьев-подростков 14 и 16 лет и двух их 16-летних на распространении синтетической модификации героина — диаморфина. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города. «Полиция поймала старшего брата за распространением диаморфина. Ранее он попал в поле зрения силовиков. В ходе разработки выяснилось, что средний брат, два его друга (студенты 1 курса колледжа дистанционного образования фонда „Сфера“) и младший брат-девятиклассник также были вовлечены в торговлю наркотиками. В телефоне у школьника во время задержания нашли фото с указанием мест закладок, а у его брата и друзей — 8 свертков с диаморфином общей массой 5,41 грамма», — сообщает инсайдер. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела. «Возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетних жителей Сургута по подозрению в незаконном обороте наркотиков», — прокомментировали в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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