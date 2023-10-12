В Сургуте трех братьев-подростков поймали на закладках синтетического героина. Инсайд

13 октября 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

В Сургуте братьев-подростков подозревают в распространении наркотиков Фото: Илья Московец © URA.RU В Сургуте полицейские в ходе расследования уголовного дела в отношении 20-летнего жителя поймали двух его младших братьев-подростков 14 и 16 лет и двух их 16-летних на распространении синтетической модификации героина — диаморфина. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города. «Полиция поймала старшего брата за распространением диаморфина. Ранее он попал в поле зрения силовиков. В ходе разработки выяснилось, что средний брат, два его друга (студенты 1 курса колледжа дистанционного образования фонда „Сфера“) и младший брат-девятиклассник также были вовлечены в торговлю наркотиками. В телефоне у школьника во время задержания нашли фото с указанием мест закладок, а у его брата и друзей — 8 свертков с диаморфином общей массой 5,41 грамма», — сообщает инсайдер. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела. «Возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетних жителей Сургута по подозрению в незаконном обороте наркотиков», — прокомментировали в ведомстве.

В Сургуте полицейские в ходе расследования уголовного дела в отношении 20-летнего жителя поймали двух его младших братьев-подростков 14 и 16 лет и двух их 16-летних на распространении синтетической модификации героина — диаморфина. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города. «Полиция поймала старшего брата за распространением диаморфина. Ранее он попал в поле зрения силовиков. В ходе разработки выяснилось, что средний брат, два его друга (студенты 1 курса колледжа дистанционного образования фонда „Сфера“) и младший брат-девятиклассник также были вовлечены в торговлю наркотиками. В телефоне у школьника во время задержания нашли фото с указанием мест закладок, а у его брата и друзей — 8 свертков с диаморфином общей массой 5,41 грамма», — сообщает инсайдер. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела. «Возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетних жителей Сургута по подозрению в незаконном обороте наркотиков», — прокомментировали в ведомстве.