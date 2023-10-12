Прокуратура спорит с курганской БСМП из-за недостатка врачей

Курганская больница получила от прокуратуры иск об укомплектовании штата

13 октября 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

Прокуратура требует от БСМП Кургана укомплектовать штат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура требует от больницы скорой медицинской помощи Кургана (БСМП) доукомплектовать штат специалистов, нехватка которых достигает 20%. Информация об иске прокуратуры размещена в системе ГАС «Правосудие». «Гражданские дела — кассация. Истец — прокуратура Курганской области в интересах неопределенного круга лиц. Ответчик — ГБУ „Курганская БСМП“», — говорится в картотеке Седьмого кассационного суда. Третьей стороной выступает депздрав региона. Прокуратура просит возложить на учреждение обязанность укомплектовать штат врачами-специалистами в соответствии со штатным расписанием. Согласно данным прокуратуры, на время подачи иска в первую инстанцию в больнице имелось более 370 свободных ставок. Это составляет 20% от общего штатного расписания. Прокуратура считает, что недостаток врачей влияет на оказание квалифицированной и своевременной помощи гражданам. Ведомство требовало в шестимесячный срок решить проблему после соответствующего решения суда. Свои требования истец подтверждал публикациями в СМИ и соцсетях, где говорилось о недостатке врачей и их массовых увольнениях из БСПМ. Чтобы избежать негативных последствий, был подан иск о доукомплектовании штата. В судах представители больницы доказывали, что нехватка кадров от них не зависит. Они приводили доказательства, что никому из обратившихся с трудоустройством не было отказано, говорили о мерах поддержки новым специалистам. Курганские суды — первой инстанции и апелляционный — встали на сторону медиков. Было решено, что недоукомплектованность не является следствием бездействия руководства больницы. «Представленные доказательства <…> указывают на существующую проблему в области медицины и вопроса обеспечения медицинскими кадрами учреждений повсеместно, а не только в г. Кургане», — постановил суд. Прокуратура подала жалобу на решение. Ранее URA.RU сообщало, что БСМП Кургана требовались более 300 сотрудников. Летом прошлого года оттуда массово увольнялись специалисты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура требует от больницы скорой медицинской помощи Кургана (БСМП) доукомплектовать штат специалистов, нехватка которых достигает 20%. Информация об иске прокуратуры размещена в системе ГАС «Правосудие». «Гражданские дела — кассация. Истец — прокуратура Курганской области в интересах неопределенного круга лиц. Ответчик — ГБУ „Курганская БСМП“», — говорится в картотеке Седьмого кассационного суда. Третьей стороной выступает депздрав региона. Прокуратура просит возложить на учреждение обязанность укомплектовать штат врачами-специалистами в соответствии со штатным расписанием. Согласно данным прокуратуры, на время подачи иска в первую инстанцию в больнице имелось более 370 свободных ставок. Это составляет 20% от общего штатного расписания. Прокуратура считает, что недостаток врачей влияет на оказание квалифицированной и своевременной помощи гражданам. Ведомство требовало в шестимесячный срок решить проблему после соответствующего решения суда. Свои требования истец подтверждал публикациями в СМИ и соцсетях, где говорилось о недостатке врачей и их массовых увольнениях из БСПМ. Чтобы избежать негативных последствий, был подан иск о доукомплектовании штата. В судах представители больницы доказывали, что нехватка кадров от них не зависит. Они приводили доказательства, что никому из обратившихся с трудоустройством не было отказано, говорили о мерах поддержки новым специалистам. Курганские суды — первой инстанции и апелляционный — встали на сторону медиков. Было решено, что недоукомплектованность не является следствием бездействия руководства больницы. «Представленные доказательства <…> указывают на существующую проблему в области медицины и вопроса обеспечения медицинскими кадрами учреждений повсеместно, а не только в г. Кургане», — постановил суд. Прокуратура подала жалобу на решение. Ранее URA.RU сообщало, что БСМП Кургана требовались более 300 сотрудников. Летом прошлого года оттуда массово увольнялись специалисты.