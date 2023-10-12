Прокуратура спорит с курганской БСМП из-за недостатка врачей

Прокуратура требует от больницы скорой медицинской помощи Кургана (БСМП) доукомплектовать штат специалистов, нехватка которых достигает 20%. Информация об иске прокуратуры размещена в системе ГАС «Правосудие».
«Гражданские дела — кассация. Истец — прокуратура Курганской области в интересах неопределенного круга лиц. Ответчик — ГБУ „Курганская БСМП“», — говорится в картотеке Седьмого кассационного суда. Третьей стороной выступает депздрав региона. Прокуратура просит возложить на учреждение обязанность укомплектовать штат врачами-специалистами в соответствии со штатным расписанием.
Согласно данным прокуратуры, на время подачи иска в первую инстанцию в больнице имелось более 370 свободных ставок. Это составляет 20% от общего штатного расписания. Прокуратура считает, что недостаток врачей влияет на оказание квалифицированной и своевременной помощи гражданам. Ведомство требовало в шестимесячный срок решить проблему после соответствующего решения суда.
Свои требования истец подтверждал публикациями в СМИ и соцсетях, где говорилось о недостатке врачей и их массовых увольнениях из БСПМ. Чтобы избежать негативных последствий, был подан иск о доукомплектовании штата.
В судах представители больницы доказывали, что нехватка кадров от них не зависит. Они приводили доказательства, что никому из обратившихся с трудоустройством не было отказано, говорили о мерах поддержки новым специалистам.
Курганские суды — первой инстанции и апелляционный — встали на сторону медиков. Было решено, что недоукомплектованность не является следствием бездействия руководства больницы. «Представленные доказательства <…> указывают на существующую проблему в области медицины и вопроса обеспечения медицинскими кадрами учреждений повсеместно, а не только в г. Кургане», — постановил суд. Прокуратура подала жалобу на решение.
Ранее URA.RU сообщало, что БСМП Кургана требовались более 300 сотрудников. Летом прошлого года оттуда массово увольнялись специалисты.
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