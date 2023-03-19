В больнице скорой помощи Кургана не хватает нескольких сотен медиков

20 марта 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

В Курганской БСМП открыты 300 вакансий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП) требуются больше 300 медицинских работников. Информация о вакансиях размещена на сайте департамента здравоохранения Курганской области. Всем врачам предлагают зарплату от 75 тысяч рублей в месяц. Но в некоторых случаях предусмотрены особые условия. «300 тыс. руб. — врачам, прибывшим (переехавшим) на работу в Курганскую область, при трудоустройстве на отдельные должности; 100 тыс. руб. — подъемное пособие молодым специалистам», — сообщается на сайте ведомства. Также отдельно расписаны условия аренды жилья. В списке ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи» значится 126 вакансий врачей. Требуются нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи, неврологи, диагносты, психиатры, педиатры, физиотерапевты и многие другие. Согласно данным, опубликованным на едином портале медучреждений Курганской области, в БСМП ищут врачей-хирургов (21 специалист). Не хватает в БСМП Кургана 223 работника из числа среднего медперсонала. Это медсестры, фельдшеры и лаборанты. Ранее URA.RU рассказывало о том, что курганцы обсуждали массовое увольнение врачей из БСМП. В прошлом году стало известно об увольнении нескольких хирургов и травматологов. По информации депздрава, некоторые врачи перешли на работу в другие медучреждения, несколько специалистов покинули Курганскую область. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП) требуются больше 300 медицинских работников. Информация о вакансиях размещена на сайте департамента здравоохранения Курганской области. Всем врачам предлагают зарплату от 75 тысяч рублей в месяц. Но в некоторых случаях предусмотрены особые условия. «300 тыс. руб. — врачам, прибывшим (переехавшим) на работу в Курганскую область, при трудоустройстве на отдельные должности; 100 тыс. руб. — подъемное пособие молодым специалистам», — сообщается на сайте ведомства. Также отдельно расписаны условия аренды жилья. В списке ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи» значится 126 вакансий врачей. Требуются нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи, неврологи, диагносты, психиатры, педиатры, физиотерапевты и многие другие. Согласно данным, опубликованным на едином портале медучреждений Курганской области, в БСМП ищут врачей-хирургов (21 специалист). Не хватает в БСМП Кургана 223 работника из числа среднего медперсонала. Это медсестры, фельдшеры и лаборанты. Ранее URA.RU рассказывало о том, что курганцы обсуждали массовое увольнение врачей из БСМП. В прошлом году стало известно об увольнении нескольких хирургов и травматологов. По информации депздрава, некоторые врачи перешли на работу в другие медучреждения, несколько специалистов покинули Курганскую область.