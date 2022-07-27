Курганцы обсуждают массовое увольнение врачей из БСМП

В Курганской БСМП увольняются сразу четыре врача Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской больнице скорой медицинской помощи увольняются несколько врачей, в том числе хирурги и травматологи. Об этом URA.RU сообщили сразу два источника из сферы здравоохранения.

«Из БСМП увольняются сразу несколько врачей. Среди них, два толковых хирурга и два травматолога. Фактически в больнице остается несколько опытных врачей, остальные либо учатся, либо дорабатывают, работают по совместительству. Главврач, видимо, никак не пытается остановить этот побег», — сказал источник URA.RU из сферы здравоохранения.

По словам собеседника, врачей не устраивает недостаточная оплата труда при высокой нагрузке. Другой источник подтвердил увольнение хирургов из БСМП, и выразил озабоченность по этому поводу.

В региональном департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что в БСМП поступили заявления на увольнения от двух хирургов и двух травматологов. «Причина увольнения: у трех врачей — трудоустройство в другую медицинскую организацию Курганской области, у одного — переезд в другой регион. Всего в Курганской БСМП работают 6 штатных врачей-хирургов и 9 врачей-хирургов по совместительству, 8 штатных травматологов и 8 травматологов по совместительству. Также заканчивают обучение в ординатуре и приступят к работе в больнице в этом году два врача-травматолога и врач-хирург. В следующем году в Курганскую БСМП придет на работу после окончания ординатуры врач-кардиолог и врач-анестезиолог-реаниматолог», — ответили в ведомстве, подчеркнув, что медпомощь пациентам будет оказываться в полном объеме.

Ранее URA.RU писало, что в 2021 году сотрудники Курганской БСМП сообщали о массовых увольнениях. Врачи жаловались на низкие зарплаты, большую текучку кадров и работу на износ. В депздраве тогда подтвердили, что в течение года по разным причинам из больницы уволились 15 врачей и 41 фельдшер. Некоторые из них перешли на работу в другие медучреждения.