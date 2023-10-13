В Свердловской области Госавтоинспекция начала массовую проверку водителей

По всей Свердловской области проходит массовый рейд «Стоп-контроль»
© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей проверяют по всей Свердловской области Фото:

Госавтоинспекция Свердловской области проводит массовые проверки водителей на дорогах в рамках рейда «Стоп-контроль». Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД.

«В регионе проходит профилактическое мероприятие „Стоп-контроль“, в которых принимает участие руководство областной Госавтоинспекции. Массовые проверки транспорта на дорогах начались с вечера 13 октября и продлятся все выходные дни», — сообщили в ведомстве.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что рейд проходит в формате сплошных проверок водителей. «Инспекторы ДПС перекрывают часть полос движения на определенном участке дороги и проверяют всех проезжающих автомобилистов. Они выявляют лица, находящиеся в состоянии опьянения и исключения их из процесса движения», — сообщили в ГИБДД.

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Госавтоинспекция Свердловской области проводит массовые проверки водителей на дорогах в рамках рейда «Стоп-контроль». Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД. «В регионе проходит профилактическое мероприятие „Стоп-контроль“, в которых принимает участие руководство областной Госавтоинспекции. Массовые проверки транспорта на дорогах начались с вечера 13 октября и продлятся все выходные дни», — сообщили в ведомстве. В Госавтоинспекции подчеркнули, что рейд проходит в формате сплошных проверок водителей. «Инспекторы ДПС перекрывают часть полос движения на определенном участке дороги и проверяют всех проезжающих автомобилистов. Они выявляют лица, находящиеся в состоянии опьянения и исключения их из процесса движения», — сообщили в ГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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