В Свердловской области Госавтоинспекция начала массовую проверку водителей

По всей Свердловской области проходит массовый рейд «Стоп-контроль»

13 октября 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

Водителей проверяют по всей Свердловской области Фото: Илья Московец © URA.RU Госавтоинспекция Свердловской области проводит массовые проверки водителей на дорогах в рамках рейда «Стоп-контроль». Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД. «В регионе проходит профилактическое мероприятие „Стоп-контроль“, в которых принимает участие руководство областной Госавтоинспекции. Массовые проверки транспорта на дорогах начались с вечера 13 октября и продлятся все выходные дни», — сообщили в ведомстве. В Госавтоинспекции подчеркнули, что рейд проходит в формате сплошных проверок водителей. «Инспекторы ДПС перекрывают часть полос движения на определенном участке дороги и проверяют всех проезжающих автомобилистов. Они выявляют лица, находящиеся в состоянии опьянения и исключения их из процесса движения», — сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция Свердловской области проводит массовые проверки водителей на дорогах в рамках рейда «Стоп-контроль». Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД. «В регионе проходит профилактическое мероприятие „Стоп-контроль“, в которых принимает участие руководство областной Госавтоинспекции. Массовые проверки транспорта на дорогах начались с вечера 13 октября и продлятся все выходные дни», — сообщили в ведомстве. В Госавтоинспекции подчеркнули, что рейд проходит в формате сплошных проверок водителей. «Инспекторы ДПС перекрывают часть полос движения на определенном участке дороги и проверяют всех проезжающих автомобилистов. Они выявляют лица, находящиеся в состоянии опьянения и исключения их из процесса движения», — сообщили в ГИБДД.