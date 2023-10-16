ДТП с автобусом произошло в Приморье, более 10 человек пострадали
В Приморье автобус, который ехал из Китая, съехал в кювет. Местная больница сообщает о более 10 пострадавших туристов.
«Более 10 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, есть „тяжелые“ [пострадавшие]», — передает РИА Новости информацию, полученную из местной больницы. Отмечается, что два человека погибли. Агентство передает, что в автобусе были только российские туристы.
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