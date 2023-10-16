Более 10 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом, ехавшим из Китая. Видео 16 октября 2023 в 11:26 Размер текста - 17 + ДТП с автобусом произошло в Приморье, более 10 человек пострадали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Приморье автобус, который ехал из Китая, съехал в кювет. Местная больница сообщает о более 10 пострадавших туристов. «Более 10 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, есть „тяжелые“ [пострадавшие]», — передает РИА Новости информацию, полученную из местной больницы. Отмечается, что два человека погибли. Агентство передает, что в автобусе были только российские туристы. В Приморье автобус, который ехал из Китая, съехал в кювет. Местная больница сообщает о более 10 пострадавших туристов. «Более 10 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, есть „тяжелые“ [пострадавшие]», — передает РИА Новости информацию, полученную из местной больницы. Отмечается, что два человека погибли. Агентство передает, что в автобусе были только российские туристы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям