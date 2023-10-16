Более 10 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом, ехавшим из Китая. Видео

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ДТП на Карла Либкнехта - Малышева с участием троллейбуса и междугороднего автобуса. Екатеринбург, дтп, общественный транспорт, салон автобуса, авария
ДТП с автобусом произошло в Приморье, более 10 человек пострадали Фото:

В Приморье автобус, который ехал из Китая, съехал в кювет. Местная больница сообщает о более 10 пострадавших туристов.

«Более 10 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, есть „тяжелые“ [пострадавшие]», — передает РИА Новости информацию, полученную из местной больницы. Отмечается, что два человека погибли. Агентство передает, что в автобусе были только российские туристы.

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В Приморье автобус, который ехал из Китая, съехал в кювет. Местная больница сообщает о более 10 пострадавших туристов. «Более 10 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, есть „тяжелые“ [пострадавшие]», — передает РИА Новости информацию, полученную из местной больницы. Отмечается, что два человека погибли. Агентство передает, что в автобусе были только российские туристы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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