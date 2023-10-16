В ДТП с автобусом, ехавшим из Китая, пострадали 17 россиян

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Авария произошла в Приморье Фото:

Всего в ДТП с туристическим автобусом, который ехал из Китая и перевернулся, пострадали 17 человек, четверо находят в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. Отмечается, что все пассажиры были россиянами.

«13 человек с травмами в среднетяжелом состоянии, 4 пассажира с сочетанными травмами в тяжелом состоянии», — сообщили в пресс-службе ТАСС. По словам главы краевого агентства по туризму Арсения Крепского, водителем был гражданин КНР, а сам автобус принадлежит китайскому предприятию.

Как сообщает РИА Новости, в салоне автобуса, помимо водителя, находился 51 пассажир. Двое погибли, 10 человек госпитализированы. На место вылетает вертолет Территориального центра медицины катастроф.

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Всего в ДТП с туристическим автобусом, который ехал из Китая и перевернулся, пострадали 17 человек, четверо находят в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. Отмечается, что все пассажиры были россиянами. «13 человек с травмами в среднетяжелом состоянии, 4 пассажира с сочетанными травмами в тяжелом состоянии», — сообщили в пресс-службе ТАСС. По словам главы краевого агентства по туризму Арсения Крепского, водителем был гражданин КНР, а сам автобус принадлежит китайскому предприятию. Как сообщает РИА Новости, в салоне автобуса, помимо водителя, находился 51 пассажир. Двое погибли, 10 человек госпитализированы. На место вылетает вертолет Территориального центра медицины катастроф.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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