В Европе запасы газа достигли максимума за всю историю

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Завод комплекса сжиженного природного газа "Новатэк". Магнитогорск, газ, завод, новатек, проивзодство
Европейские резервуары почти полностью заполнены газом Фото:

За всю историю наблюдений запасы газа в Европе достигли максимальных значений. Подземные хранилища газа (ПГХ) заполнены на 97,89%, следует из данных Gas Infrastructure Europe.

«Сейчас ПХГ Европы заполнены на 97,89% (на 8,54 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 107,75 млрд кубических метров газа. Это рекорд за всю историю наблюдений», — делится данными Gas Infrastructure Europe, которые приводит ТАСС. Отмечается, что в Еврокомиссия хотела достичь таких показателей только к ноябрю.

Европа стала запасаться газом после того, как Россия начала спецоперацию, а страны Запада ввели в ответ на это санкции. Ранее Международное энергетическое агентство сообщало, что запасы газа не смогут полностью спасти Европу зимой. Если Россия полностью перекроет поставки газа в Евросоюз, то это приведет к нестабильности на европейском рынке.

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За всю историю наблюдений запасы газа в Европе достигли максимальных значений. Подземные хранилища газа (ПГХ) заполнены на 97,89%, следует из данных Gas Infrastructure Europe. «Сейчас ПХГ Европы заполнены на 97,89% (на 8,54 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 107,75 млрд кубических метров газа. Это рекорд за всю историю наблюдений», — делится данными Gas Infrastructure Europe, которые приводит ТАСС. Отмечается, что в Еврокомиссия хотела достичь таких показателей только к ноябрю. Европа стала запасаться газом после того, как Россия начала спецоперацию, а страны Запада ввели в ответ на это санкции. Ранее Международное энергетическое агентство сообщало, что запасы газа не смогут полностью спасти Европу зимой. Если Россия полностью перекроет поставки газа в Евросоюз, то это приведет к нестабильности на европейском рынке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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