Счетная палата рассчитала, откуда поступят средства в бюджет

В 2026 году доля ненефтегазовых доходов РФ снизится до 11,2% ВВП
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Нефтегазовые доходы бюджета РФ продолжат расти, заявили в Счетной палате Фото:

Доля ненефтегазовых доходов в федеральном бюджете снизится с 13,1% ВВП в 2024 году до 11,2% ВВП в 2026 году, в то время как нефтегазовые доходы в российском бюджете увеличатся с 5,3% ВВП в 2023 году до 5,6% ВВП в 2026 году. Об этом стало известно из доклада Счетной палаты.

«Доля ненефтегазовых доходов федерального бюджета по отношению к ВВП составит 13,1% в 2024 году, 11,4% в 2025 году и 11,2% в 2026 году», — говорится в докладе. По прогнозам Счетной палаты, нефтегазовые доходы в российском бюджете будут расти, составляя 5,3% ВВП в 2023 году и достигнут 5,6% ВВП к 2026 году.

В общих поступлениях федерального бюджета доля нефтегазовых доходов будет увеличиваться с 30,9% в 2023 году до 33,5% в 2026 году. Что же касается доли ненефтегазовых доходов, то она снизится с 69,1% до 66,5% в тот же период, заключили в докладе.

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Доля ненефтегазовых доходов в федеральном бюджете снизится с 13,1% ВВП в 2024 году до 11,2% ВВП в 2026 году, в то время как нефтегазовые доходы в российском бюджете увеличатся с 5,3% ВВП в 2023 году до 5,6% ВВП в 2026 году. Об этом стало известно из доклада Счетной палаты. «Доля ненефтегазовых доходов федерального бюджета по отношению к ВВП составит 13,1% в 2024 году, 11,4% в 2025 году и 11,2% в 2026 году», — говорится в докладе. По прогнозам Счетной палаты, нефтегазовые доходы в российском бюджете будут расти, составляя 5,3% ВВП в 2023 году и достигнут 5,6% ВВП к 2026 году. В общих поступлениях федерального бюджета доля нефтегазовых доходов будет увеличиваться с 30,9% в 2023 году до 33,5% в 2026 году. Что же касается доли ненефтегазовых доходов, то она снизится с 69,1% до 66,5% в тот же период, заключили в докладе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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