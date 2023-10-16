Глава МИД недружественной России страны отправилась в отставку

Главу МИД Норвегии Хюитфельд отправили в отставку
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло отставка
Министра иностранных дел Норвегии лишилась своего поста Фото:

Глава Министерства иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд была отправлена в отставку. Об этом сообщили в правительстве страны.

«На сегодняшнем заседании Совета король с достоинством подал в отставку министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на сайте норвежского правительства.

Норвегия является одной из стран, поддерживающих антироссийские санкции. Так, в апреле страна закрыла гражданам РФ не только въезд на территорию государства, но и запретила российским кораблям швартоваться в своих портах, передает RT.

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Глава Министерства иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд была отправлена в отставку. Об этом сообщили в правительстве страны. «На сегодняшнем заседании Совета король с достоинством подал в отставку министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на сайте норвежского правительства. Норвегия является одной из стран, поддерживающих антироссийские санкции. Так, в апреле страна закрыла гражданам РФ не только въезд на территорию государства, но и запретила российским кораблям швартоваться в своих портах, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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