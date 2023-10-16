Глава МИД недружественной России страны отправилась в отставку

Министра иностранных дел Норвегии лишилась своего поста
Глава Министерства иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд была отправлена в отставку. Об этом сообщили в правительстве страны.
«На сегодняшнем заседании Совета король с достоинством подал в отставку министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт», — говорится
Норвегия является одной из стран, поддерживающих антироссийские санкции. Так, в апреле страна закрыла гражданам РФ не только въезд на территорию государства, но и запретила российским кораблям швартоваться в своих портах, передает RT.
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