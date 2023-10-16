Глава МИД недружественной России страны отправилась в отставку Главу МИД Норвегии Хюитфельд отправили в отставку 16 октября 2023 в 15:24 Размер текста - 17 + Министра иностранных дел Норвегии лишилась своего поста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Министерства иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд была отправлена в отставку. Об этом сообщили в правительстве страны. «На сегодняшнем заседании Совета король с достоинством подал в отставку министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт», — говорится в сообщении . Заявление опубликовано на сайте норвежского правительства. Норвегия является одной из стран, поддерживающих антироссийские санкции. Так, в апреле страна закрыла гражданам РФ не только въезд на территорию государства, но и запретила российским кораблям швартоваться в своих портах, передает RT. Глава Министерства иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд была отправлена в отставку. Об этом сообщили в правительстве страны. «На сегодняшнем заседании Совета король с достоинством подал в отставку министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на сайте норвежского правительства. Норвегия является одной из стран, поддерживающих антироссийские санкции. Так, в апреле страна закрыла гражданам РФ не только въезд на территорию государства, но и запретила российским кораблям швартоваться в своих портах, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям