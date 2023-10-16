Путин проведет телефонный разговор с Нетаньяху

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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир
Владимир Путин впервые проведет переговоры с Биньямином Нетаньяху после начала войны в Израиле Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент РФ Владимир Путин проведет телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Это станет их первым разговором с момента начала войны в Израиле. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Наш президент внимательно следит за палестино-израильским конфликтом. Он неоднократно высказывался публично по поводу конфликта. Сегодня мощный выстрел — 5 телефонных разговоров. Путин уже поговорил с президентом Сирии и Ирана, еще состоятся разговоры с президентом Египта, Палестины и премьером Нетаньяху», — сообщил Ушаков.

Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. Россия неоднократно высказывала свою позицию по поводу конфликта и призывает стороны прекратить огонь и приступить к переговорному процессу политического урегулирования.

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Президент РФ Владимир Путин проведет телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Это станет их первым разговором с момента начала войны в Израиле. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. «Наш президент внимательно следит за палестино-израильским конфликтом. Он неоднократно высказывался публично по поводу конфликта. Сегодня мощный выстрел — 5 телефонных разговоров. Путин уже поговорил с президентом Сирии и Ирана, еще состоятся разговоры с президентом Египта, Палестины и премьером Нетаньяху», — сообщил Ушаков. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. Россия неоднократно высказывала свою позицию по поводу конфликта и призывает стороны прекратить огонь и приступить к переговорному процессу политического урегулирования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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