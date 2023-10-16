В РПЦ недовольны выбором изображений для новых купюр

Представитель РПЦ Легойда раскритиковал новую купюру в тысячу рублей

16 октября 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

В РПЦ призвали тщательнее подходить к отбору изображений на купюрах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Русской православной церкви остались недовольны обновленными купюрами в 1000 и 5000 рублей, которые Центробанк презентовал 16 октября. Представителям РПЦ не понравилось, что на купюре номиналом в тысячу рублей изображен храм без креста, но есть башня Сююмбике с исламским полумесяцем. «Полагаю, что к отбору изображений на купюрах следует подходить более тщательно. Чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть. Да и просто не должно быть», — написал у себя в telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. На одной из сторон купюры в тысячу рублей изображены Музей археологии и этнографии, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в бывшем здании церкви. При этом, будучи храмом, здание было разграблено во времена СССР. В ходе ремонта храма, крест на нем так и не был восстановлен. При этом на рядом стоящей башне Сююмбике на банкноте установлен полумесяц, являющийся одним из символов ислама.

В Русской православной церкви остались недовольны обновленными купюрами в 1000 и 5000 рублей, которые Центробанк презентовал 16 октября. Представителям РПЦ не понравилось, что на купюре номиналом в тысячу рублей изображен храм без креста, но есть башня Сююмбике с исламским полумесяцем. «Полагаю, что к отбору изображений на купюрах следует подходить более тщательно. Чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть. Да и просто не должно быть», — написал у себя в telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. На одной из сторон купюры в тысячу рублей изображены Музей археологии и этнографии, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в бывшем здании церкви. При этом, будучи храмом, здание было разграблено во времена СССР. В ходе ремонта храма, крест на нем так и не был восстановлен. При этом на рядом стоящей башне Сююмбике на банкноте установлен полумесяц, являющийся одним из символов ислама.