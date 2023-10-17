Российского сапера наградили за подрыв моста под носом ВСУ

17 октября 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Сапера Павла Судоплатова наградили медалью «За отвагу» за подрыв нестандартного моста перед носом ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сапер добровольческого батальона имени Павла Судоплатова с позывным «Эд» получил медаль «За отвагу». Он был награжден за уникальную операцию по подрыву нестандартного моста прямо под носом у противника, которая прошла под руководством «Эда». Об этом сообщает военный корреспондент URA.RU. «Мост по конструкции был очень сложный — монолитный, с огромным количеством опор, которые стояли в хаотичном порядке под разными углами. Не знаю, что за конструктор-архитектор его придумывал», — передает слова «Эда» наш корреспондент. Сапер добавил, что на подрыв моста команде понадобилось 750 кг тротила. Кроме того, выполнение этой задачи осложнялось наличием противника на противоположном берегу реки и сжатыми сроками. Ранее лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на запорожском направлении был ликвидирован заместитель командира 33 отдельной механизированной бригады бойцов ВСУ, подполковник Андрей Бойко. По словам Рогова, убитого опознали по результатам экспертизы ДНК.

Сапер добровольческого батальона имени Павла Судоплатова с позывным «Эд» получил медаль «За отвагу». Он был награжден за уникальную операцию по подрыву нестандартного моста прямо под носом у противника, которая прошла под руководством «Эда». Об этом сообщает военный корреспондент URA.RU. «Мост по конструкции был очень сложный — монолитный, с огромным количеством опор, которые стояли в хаотичном порядке под разными углами. Не знаю, что за конструктор-архитектор его придумывал», — передает слова «Эда» наш корреспондент. Сапер добавил, что на подрыв моста команде понадобилось 750 кг тротила. Кроме того, выполнение этой задачи осложнялось наличием противника на противоположном берегу реки и сжатыми сроками. Ранее лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на запорожском направлении был ликвидирован заместитель командира 33 отдельной механизированной бригады бойцов ВСУ, подполковник Андрей Бойко. По словам Рогова, убитого опознали по результатам экспертизы ДНК.