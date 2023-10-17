ООН выступила против применения кассетных снарядов после поставок ATACMS Киеву

ООН против использования запрещенных кассетных боеприпасов в ходе конфликта на Украине. Такое заявление сделал официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик в ответ на новости о применении Киевом данных ракет.
«Мы уже продолжительное время выступаем против применения кассетных боеприпасов», — заявил Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС об использовании Украиной ракет ATACMS. Других комментариев представитель не дал.
Ракеты ATACMS были тайно поставлены Киеву несколько дней назад. Некоторые из них оснащены запрещенными кассетными боеприпасами. Президент Украины подтвердил применение ракет в конфликте против России. URA.RU приводило информацию о характеристиках ATACMS и дальности их действия.
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