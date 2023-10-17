Украина получила ракеты большой дальности от США. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что эти ракеты, тайно поставленные ВСУ, повысят возможности украинской армии в нанесении дальних ударов на важном этапе своего контрнаступления. URA.RU предоставляет информацию о характеристиках ракет ATACMS с точки зрения дальности.
Характеристики ракет ATACMS
Американские ракеты ATACMS станут самым дальнобойным оружием в арсенале ВСУ. Они имеют различные модификации с разной дальностью полета от 160 до 300 километров, длиной в четыре метра и массой от 1320 до 1670 килограммов. Эти ракеты обладают высокой точностью благодаря системе GPS/INS и могут использоваться для атаки на различные цели, такие как танки, здания и скопления вражеских сил.
Они также обладают способностью маневрировать во время полета и преодолевать противовоздушную оборону. Ракеты ATACMS запускаются с комплекса HIMARS, и их боевые блоки могут быть кассетными или осколочно-фугасными, в зависимости от типа ракеты. Например, MGM-140A ATACMS Block 1 имеет дальность полета 165 километров и использует кассетную боевую часть, в то время как MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) и MGM-168A ATACMS Block 4A предназначены для дальности 270 километров и оснащены осколочно-фугасной боевой частью WDU-18.
Реакция на осуществление поставок ракет Украине
Россия:
- Поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, не изменят сути военного конфликта между Украиной и Россией. Он заявил, что Киев подготовлен для нанесения стратегического поражения Москве, и обвинил Запад в открытой войне против России.
- Ракеты имеют дальность полета до 300 километров и могут достигать высокой точности поражения целей до нескольких метров. Это вызывает опасения, так как они могут быть использованы против приграничных регионов, включая Крым. Об этом заявил аналитик Александр Михайлов.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что передача Украине американских ракет большей дальности будет переходом через красную линию и превратит США в непосредственную сторону военного конфликта. Россия оставляет за собой право на адекватную реакцию, в случае принятия США решения о таких поставках.
Украина:
- Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что дальнобойные западные ракеты ATACMS не смогут компенсировать объем российского вооружения. Он отметил, что несмотря на получение этих ракет, разница в количестве с российским арсеналом остается значительной.
- Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военнослужащие не планируют использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России. Он отметил, что у Украины есть соглашения с партнерами по этому вопросу.
- Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что эффективность наступления Украины определяется решением США относительно передачи дальнобойных ракет типа ATACMS. Он подчеркнул, что это не просто каприз, а реальная необходимость, от которой зависит эффективность украинской армии.
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