Как далеко бьют ракеты ATACMS. Карта

Дальность полета ATACMS составляет до 300 километров

17 октября 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Радиус действия ракет ATACMS варьируется от 160 до 300 километров Фото: U.S. Army новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина получила ракеты большой дальности от США. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что эти ракеты, тайно поставленные ВСУ, повысят возможности украинской армии в нанесении дальних ударов на важном этапе своего контрнаступления. URA.RU предоставляет информацию о характеристиках ракет ATACMS с точки зрения дальности. Характеристики ракет ATACMS Американские ракеты ATACMS станут самым дальнобойным оружием в арсенале ВСУ. Они имеют различные модификации с разной дальностью полета от 160 до 300 километров, длиной в четыре метра и массой от 1320 до 1670 килограммов. Эти ракеты обладают высокой точностью благодаря системе GPS/INS и могут использоваться для атаки на различные цели, такие как танки, здания и скопления вражеских сил. Они также обладают способностью маневрировать во время полета и преодолевать противовоздушную оборону. Ракеты ATACMS запускаются с комплекса HIMARS, и их боевые блоки могут быть кассетными или осколочно-фугасными, в зависимости от типа ракеты. Например, MGM-140A ATACMS Block 1 имеет дальность полета 165 километров и использует кассетную боевую часть, в то время как MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) и MGM-168A ATACMS Block 4A предназначены для дальности 270 километров и оснащены осколочно-фугасной боевой частью WDU-18. Реакция на осуществление поставок ракет Украине Россия: Поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, не изменят сути военного конфликта между Украиной и Россией. Он заявил, что Киев подготовлен для нанесения стратегического поражения Москве, и обвинил Запад в открытой войне против России.

Ракеты имеют дальность полета до 300 километров и могут достигать высокой точности поражения целей до нескольких метров. Это вызывает опасения, так как они могут быть использованы против приграничных регионов, включая Крым. Об этом заявил аналитик Александр Михайлов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что передача Украине американских ракет большей дальности будет переходом через красную линию и превратит США в непосредственную сторону военного конфликта. Россия оставляет за собой право на адекватную реакцию, в случае принятия США решения о таких поставках. Украина: Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что дальнобойные западные ракеты ATACMS не смогут компенсировать объем российского вооружения. Он отметил, что несмотря на получение этих ракет, разница в количестве с российским арсеналом остается значительной.

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военнослужащие не планируют использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России. Он отметил, что у Украины есть соглашения с партнерами по этому вопросу.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что эффективность наступления Украины определяется решением США относительно передачи дальнобойных ракет типа ATACMS. Он подчеркнул, что это не просто каприз, а реальная необходимость, от которой зависит эффективность украинской армии. Радиус поражения ракет ATACMS Фото: инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина получила ракеты большой дальности от США. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что эти ракеты, тайно поставленные ВСУ, повысят возможности украинской армии в нанесении дальних ударов на важном этапе своего контрнаступления. URA.RU предоставляет информацию о характеристиках ракет ATACMS с точки зрения дальности. Американские ракеты ATACMS станут самым дальнобойным оружием в арсенале ВСУ. Они имеют различные модификации с разной дальностью полета от 160 до 300 километров, длиной в четыре метра и массой от 1320 до 1670 килограммов. Эти ракеты обладают высокой точностью благодаря системе GPS/INS и могут использоваться для атаки на различные цели, такие как танки, здания и скопления вражеских сил. Они также обладают способностью маневрировать во время полета и преодолевать противовоздушную оборону. Ракеты ATACMS запускаются с комплекса HIMARS, и их боевые блоки могут быть кассетными или осколочно-фугасными, в зависимости от типа ракеты. Например, MGM-140A ATACMS Block 1 имеет дальность полета 165 километров и использует кассетную боевую часть, в то время как MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) и MGM-168A ATACMS Block 4A предназначены для дальности 270 километров и оснащены осколочно-фугасной боевой частью WDU-18. Россия: Украина: