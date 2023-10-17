Зеленский подтвердил применение ракет ATACMS Украиной

17 октября 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

Ракеты ATACMS успели показать себя на фронте, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина применила ракеты ATACMS. Он отметил, что вооружение «отлично» показало себя. «Наши договоренности с президентом США Джо Байденом выполняются. Выполняются очень точно — ATACMS себя показали», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он выразил благодарность всем, кто воюет и работает ради Украины, а также всем, кто ей помогает. Особая признательность была выражена Соединенным Штатам. Киев тайно получил ракеты ATACMS большой дальности от США, что значительно расширяет возможности ВСУ для осуществления дальних ударов во время контрнаступления. Одна из версий этих ракет оснащена запрещенными кассетными боеприпасами. Передача вооружения была проведена конфиденциально, чтобы не дать России время на подготовку. Сообщалось о первых жертвах среди жителей города Скадовска, связанных с обстрелом ВСУ, предположительно с использованием ракет ATACMS.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина применила ракеты ATACMS. Он отметил, что вооружение «отлично» показало себя. «Наши договоренности с президентом США Джо Байденом выполняются. Выполняются очень точно — ATACMS себя показали», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он выразил благодарность всем, кто воюет и работает ради Украины, а также всем, кто ей помогает. Особая признательность была выражена Соединенным Штатам. Киев тайно получил ракеты ATACMS большой дальности от США, что значительно расширяет возможности ВСУ для осуществления дальних ударов во время контрнаступления. Одна из версий этих ракет оснащена запрещенными кассетными боеприпасами. Передача вооружения была проведена конфиденциально, чтобы не дать России время на подготовку. Сообщалось о первых жертвах среди жителей города Скадовска, связанных с обстрелом ВСУ, предположительно с использованием ракет ATACMS.