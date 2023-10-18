Си Цзиньпин пообещал работать с РФ во благо международной справедливости

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин
Китай готов помогать России восстанавливать международную справедливость, заявил Си Цзиньпин Фото:

Китай готов сотрудничать с Россией для защиты международной справедливости. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на российско-китайских переговорах в Пекине. Он добавил, что за 10 лет страны провели более 40 встреч.

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Китай готов сотрудничать с Россией для защиты международной справедливости. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на российско-китайских переговорах в Пекине. Он добавил, что за 10 лет страны провели более 40 встреч.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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