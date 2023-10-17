Экс-сотрудник соликамской ИК-1 после скандала с избиением осужденного нашел работу в «Уралкалии»

Экс-сотрудник соликамской ИК-1 после скандального увольнения нашел новую работу

18 октября 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Бывший силовик работает на руднике «Уралкалия» Фото: Размик Закарян © URA.RU Бывший сотрудник соликамской исправительной колонии №1 Артур Хромцов, уволенный со службы после скандала с избиением осужденного, трудоустроился в «Уралкалий». Об этом стало известно в ходе судебного заседания, где рассматривалось уголовное дело в отношении Хромцова о превышении им должностных полномочий (пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ). «Хромцов сообщил суду, что после произошедшего и задержания в июне 2023 года, трудоустроился на один из рудников „Уралкалия“», — пишет Properm, корреспондент которого присутствовал на заседании суда в городе Соликамске. Также после скандала в колонии сменилось руководство. Вместо врио начальника ИК-1 Евгения Егорова эту должность занял Кюребек Гаджибеков, до этого возглавлявший ИК-38 в Березниках. Данные содержатся в СБИС. В мае в Сети появилось видео с избиением осужденного ИК №1 в Соликамске. На кадрах был запечатлен один из сотрудников колонии, который, пристегнув осужденного наручниками, нанес ему несколько ударов руками по телу. После этого СУ СК по Прикамью было возбуждено уголовное дело, а 32-летнего силовика задержали. По данным Properm, потерпевшими по делу проходят двое осужденных указанной колонии: Дмитрий Вдовин и Бобомурод Пайшанов. Оба они также участвовали в судебном заседании.

Бывший сотрудник соликамской исправительной колонии №1 Артур Хромцов, уволенный со службы после скандала с избиением осужденного, трудоустроился в «Уралкалий». Об этом стало известно в ходе судебного заседания, где рассматривалось уголовное дело в отношении Хромцова о превышении им должностных полномочий (пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ). «Хромцов сообщил суду, что после произошедшего и задержания в июне 2023 года, трудоустроился на один из рудников „Уралкалия“», — пишет Properm, корреспондент которого присутствовал на заседании суда в городе Соликамске. Также после скандала в колонии сменилось руководство. Вместо врио начальника ИК-1 Евгения Егорова эту должность занял Кюребек Гаджибеков, до этого возглавлявший ИК-38 в Березниках. Данные содержатся в СБИС. В мае в Сети появилось видео с избиением осужденного ИК №1 в Соликамске. На кадрах был запечатлен один из сотрудников колонии, который, пристегнув осужденного наручниками, нанес ему несколько ударов руками по телу. После этого СУ СК по Прикамью было возбуждено уголовное дело, а 32-летнего силовика задержали. По данным Properm, потерпевшими по делу проходят двое осужденных указанной колонии: Дмитрий Вдовин и Бобомурод Пайшанов. Оба они также участвовали в судебном заседании.