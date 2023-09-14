В суд поступило дело о пытках в пермской колонии

Сотрудник ФСИН обвиняется в избиении заключенных Фото: Анна Майорова © URA.RU

В суд поступило дело об избиении заключенного в ИК-1, расположенной в Соликамске (Пермский край). В применении насилия обвиняется сотрудник колонии Артур Хромцов. Информация об этом размещена в официальном сообществе Соликамского городского суда в соцсети «ВКонтакте».

«Рассмотрение уголовного дела в отношении должностного лица начнется в сентябре 2023 года. Рассматривать его будет судья Юрий Анфалов», — сообщает пресс-служба суда. Хромцов обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. По версии обвинения он нанес побои двум заключенным.

После того как история с избиением была предана огласке СУ СК по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего сотрудника ФСИН. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ситуация с расследованием данного случая находится на личном контроле у пермского омбудсмена Игоря Сапко.