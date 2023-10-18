18 октября 2023

В Тюмени спасли мужчину, который чуть не упал с Моста влюбленных

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города и знамя победы на набережной. Тюмень, спасательный круг, мост влюбленных
Тюменца нашли без сознания за перилами моста Фото:

В Тюмени сотрудники областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР) спасли мужчину, который чуть не упал ночью с Моста влюбленных. Тюменца нашли без сознания за перилами моста. Об этом сообщили в telegram-канале ТОСЭР.

«Вызов на оказание содействия поступил по Системе-112 в 2:25 19 октября, спасатели незамедлительно выехали к „Мосту влюбленных“, где обнаружили молодого мужчину в бессознательном состоянии за оградительными перилами моста. До прибытия спасателей, в опасной зоне безопасность мужчины обеспечивали сотрудники полиции», — говорится в сообщении службы.

Тюменца удалось вытащить, его передали сотрудникам скорой. Его жизни ничего не угрожает.

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В Тюмени сотрудники областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР) спасли мужчину, который чуть не упал ночью с Моста влюбленных. Тюменца нашли без сознания за перилами моста. Об этом сообщили в telegram-канале ТОСЭР. «Вызов на оказание содействия поступил по Системе-112 в 2:25 19 октября, спасатели незамедлительно выехали к „Мосту влюбленных“, где обнаружили молодого мужчину в бессознательном состоянии за оградительными перилами моста. До прибытия спасателей, в опасной зоне безопасность мужчины обеспечивали сотрудники полиции», — говорится в сообщении службы. Тюменца удалось вытащить, его передали сотрудникам скорой. Его жизни ничего не угрожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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