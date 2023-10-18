В Тюмени спасли мужчину, который чуть не упал с Моста влюбленных

Тюменца нашли без сознания за перилами моста Фото: Дмитрий Ткачук

В Тюмени сотрудники областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР) спасли мужчину, который чуть не упал ночью с Моста влюбленных. Тюменца нашли без сознания за перилами моста. Об этом сообщили в telegram-канале ТОСЭР.

«Вызов на оказание содействия поступил по Системе-112 в 2:25 19 октября, спасатели незамедлительно выехали к „Мосту влюбленных“, где обнаружили молодого мужчину в бессознательном состоянии за оградительными перилами моста. До прибытия спасателей, в опасной зоне безопасность мужчины обеспечивали сотрудники полиции», — говорится в сообщении службы.

Тюменца удалось вытащить, его передали сотрудникам скорой. Его жизни ничего не угрожает.