Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове

О ходе СВО ему доложил начальник Генштаба Герасимов, заявил Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону. О ходе СВО ему доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Возвращаясь из Перми, президент заехал в Ростов, где посетил штаб ВС РФ», — сказал Песков. По его словам, состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны.
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