Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове

20 октября 2023 в 03:13 Размер текста - 17 +

О ходе СВО ему доложил начальник Генштаба Герасимов, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону. О ходе СВО ему доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Возвращаясь из Перми, президент заехал в Ростов, где посетил штаб ВС РФ», — сказал Песков. По его словам, состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны.

Президент РФ Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону. О ходе СВО ему доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Возвращаясь из Перми, президент заехал в Ростов, где посетил штаб ВС РФ», — сказал Песков. По его словам, состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны.