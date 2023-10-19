19 октября 2023

Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
О ходе СВО ему доложил начальник Генштаба Герасимов, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону. О ходе СВО ему доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Возвращаясь из Перми, президент заехал в Ростов, где посетил штаб ВС РФ», — сказал Песков. По его словам, состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону. О ходе СВО ему доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Возвращаясь из Перми, президент заехал в Ростов, где посетил штаб ВС РФ», — сказал Песков. По его словам, состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...