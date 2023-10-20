В суд поступило первое уголовное дело о покушении на журналиста Соловьева

Во Второй Западный окружной военный суд в Москве поступило первое уголовное дело о подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщили в суде.
«Уголовное дело поступило, материалы переданы судье», — рассказали в суде, передает ТАСС. Отмечается, что подозреваемому Василию Стрижакову вменяется шесть статей УК РФ, среди которых участие в террористической организации и незаконное изготовление взрывчатых веществ.
Владимир Соловьев является российским журналистом и телеведущим. В 2005 году он получил премию ТЭФИ 2005 года в номинации «лучший интервьюер». В феврале 2005 года Соловьев наряду с другими программами стал вести на НТВ «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
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