В суд поступило первое уголовное дело о покушении на журналиста Соловьева

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Федеральный просветительский марафон Знание.Первые. Третий день. Москва, соловьев владимир
Поступило первое уголовное дело о подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьева Фото:

Во Второй Западный окружной военный суд в Москве поступило первое уголовное дело о подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщили в суде.

«Уголовное дело поступило, материалы переданы судье», — рассказали в суде, передает ТАСС. Отмечается, что подозреваемому Василию Стрижакову вменяется шесть статей УК РФ, среди которых участие в террористической организации и незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Владимир Соловьев является российским журналистом и телеведущим. В 2005 году он получил премию ТЭФИ 2005 года в номинации «лучший интервьюер». В феврале 2005 года Соловьев наряду с другими программами стал вести на НТВ «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

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Во Второй Западный окружной военный суд в Москве поступило первое уголовное дело о подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщили в суде. «Уголовное дело поступило, материалы переданы судье», — рассказали в суде, передает ТАСС. Отмечается, что подозреваемому Василию Стрижакову вменяется шесть статей УК РФ, среди которых участие в террористической организации и незаконное изготовление взрывчатых веществ. Владимир Соловьев является российским журналистом и телеведущим. В 2005 году он получил премию ТЭФИ 2005 года в номинации «лучший интервьюер». В феврале 2005 года Соловьев наряду с другими программами стал вести на НТВ «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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