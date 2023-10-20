Байден даст Израилю в пять раз меньше денег, чем Украине

Байден запросил согласование бюджета на помощь Израилю и Украине

20 октября 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Байден просит выделить Украине 61,3 млрд долларов Фото: Official White House / Erin Scott Президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. Об этом заявили в Белом доме. Израилю он предлагает направить 14,3 млрд долларов, а Украине 61,3 млрд долларов. Администрация американского президента опубликовала письмо бюджетного офиса временному спикеру палаты представителей конгресса США Патрику Макгенри. «Сегодня я пишу вам, чтобы передать запрос президента на экстренное дополнительное финансирование в 2024 году для ключевых приоритетов национальной безопасности. Этот запрос отражает то, как под руководством президента Байдена США организовали решительный ответ на [спецоперацию РФ] на Украину и теперь приходят на помощь нашему союзнику Израилю», — говорится в нем. Согласно документу, Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине сроком на год в размере 61,3 млрд долларов, а также 14,3 млрд долларов на усиление обороны Израиля. Также американский президент обратился к Конгрессу с просьбой выделить 10 млрд долларов на гуманитарные усилия, в том числе на помощь палестинскому населению. Помимо этого, Байден запросил 13,6 млрд долларов на охрану границы США и Мексики, 7,4 млрд долларов на другие приоритеты в сфере национальной безопасности.

Президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. Об этом заявили в Белом доме. Израилю он предлагает направить 14,3 млрд долларов, а Украине 61,3 млрд долларов. Администрация американского президента опубликовала письмо бюджетного офиса временному спикеру палаты представителей конгресса США Патрику Макгенри. «Сегодня я пишу вам, чтобы передать запрос президента на экстренное дополнительное финансирование в 2024 году для ключевых приоритетов национальной безопасности. Этот запрос отражает то, как под руководством президента Байдена США организовали решительный ответ на [спецоперацию РФ] на Украину и теперь приходят на помощь нашему союзнику Израилю», — говорится в нем. Согласно документу, Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине сроком на год в размере 61,3 млрд долларов, а также 14,3 млрд долларов на усиление обороны Израиля. Также американский президент обратился к Конгрессу с просьбой выделить 10 млрд долларов на гуманитарные усилия, в том числе на помощь палестинскому населению. Помимо этого, Байден запросил 13,6 млрд долларов на охрану границы США и Мексики, 7,4 млрд долларов на другие приоритеты в сфере национальной безопасности.