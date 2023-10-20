Байден даст Израилю в пять раз меньше денег, чем Украине

Байден запросил согласование бюджета на помощь Израилю и Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США. stock, подпись, stock, Джо Байден
Байден просит выделить Украине 61,3 млрд долларов Фото:

Президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. Об этом заявили в Белом доме. Израилю он предлагает направить 14,3 млрд долларов, а Украине 61,3 млрд долларов.

Администрация американского президента опубликовала письмо бюджетного офиса временному спикеру палаты представителей конгресса США Патрику Макгенри. «Сегодня я пишу вам, чтобы передать запрос президента на экстренное дополнительное финансирование в 2024 году для ключевых приоритетов национальной безопасности. Этот запрос отражает то, как под руководством президента Байдена США организовали решительный ответ на [спецоперацию РФ] на Украину и теперь приходят на помощь нашему союзнику Израилю», — говорится в нем.

Согласно документу, Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине сроком на год в размере 61,3 млрд долларов, а также 14,3 млрд долларов на усиление обороны Израиля. Также американский президент обратился к Конгрессу с просьбой выделить 10 млрд долларов на гуманитарные усилия, в том числе на помощь палестинскому населению. Помимо этого, Байден запросил 13,6 млрд долларов на охрану границы США и Мексики, 7,4 млрд долларов на другие приоритеты в сфере национальной безопасности.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. Об этом заявили в Белом доме. Израилю он предлагает направить 14,3 млрд долларов, а Украине 61,3 млрд долларов. Администрация американского президента опубликовала письмо бюджетного офиса временному спикеру палаты представителей конгресса США Патрику Макгенри. «Сегодня я пишу вам, чтобы передать запрос президента на экстренное дополнительное финансирование в 2024 году для ключевых приоритетов национальной безопасности. Этот запрос отражает то, как под руководством президента Байдена США организовали решительный ответ на [спецоперацию РФ] на Украину и теперь приходят на помощь нашему союзнику Израилю», — говорится в нем. Согласно документу, Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине сроком на год в размере 61,3 млрд долларов, а также 14,3 млрд долларов на усиление обороны Израиля. Также американский президент обратился к Конгрессу с просьбой выделить 10 млрд долларов на гуманитарные усилия, в том числе на помощь палестинскому населению. Помимо этого, Байден запросил 13,6 млрд долларов на охрану границы США и Мексики, 7,4 млрд долларов на другие приоритеты в сфере национальной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...