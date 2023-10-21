Шредер: страх Запада перед приходом русских абсурден

Экс-канцлер ФРГ Шредер призвал Запад к компромиссу с Россией

21 октября 2023 в 22:28 Размер текста - 17 +

По словам Шредера, Россия не вступит в конфронтацию ни с одной из стран НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страх западных стран перед Россией абсурден. Она не стала бы начинать войну ни с одним представителем НАТО. Об этом сообщил экс-канцлер Германии Герхард Шредер. «У нас нет угрозы. Этот страх перед приходом русских абсурден. Как они собираются победить НАТО, не говоря уже о том, чтобы оккупировать Западную Европу?» — передает слова Шредера немецкая газета Berliner Zeitung . Бывший канцлер ФРГ добавил, что страны Балтии, Польша, Германия и все члены НАТО не должны верить, что им угрожает опасность. По его словам, Россия не стала бы начинать войну со страной-членом НАТО. Шредер предложил «совместить поддержку Украины с предложением поговорить с Россией». По его мнению, поставки оружия не являются решением на долгое время. Экс-канцлер Германии сообщил, что не зависимо от того, кто будет находиться у власти, в РФ «существует убеждение, что Запад хочет и дальше расширяться вместе с НАТО». В частности, расширение будет происходить на постсоветском пространстве. По словам Шредера, западные страны должны понять это и пойти на компромиссы. В ином случае будет трудно достичь мира. Ранее Герхард Шредер сообщал, что Соединенные Штаты не дали Украине заключить мир с Россией во время переговоров в 2022 году в Стамбуле. По словам экс-канцлера ФРГ, он не ожидал каких-то результатов от переговорного процесса, так как американские политики не хотели, чтобы конфликт Украины и России завершился. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страх западных стран перед Россией абсурден. Она не стала бы начинать войну ни с одним представителем НАТО. Об этом сообщил экс-канцлер Германии Герхард Шредер. «У нас нет угрозы. Этот страх перед приходом русских абсурден. Как они собираются победить НАТО, не говоря уже о том, чтобы оккупировать Западную Европу?» — передает слова Шредера немецкая газета Berliner Zeitung. Бывший канцлер ФРГ добавил, что страны Балтии, Польша, Германия и все члены НАТО не должны верить, что им угрожает опасность. По его словам, Россия не стала бы начинать войну со страной-членом НАТО. Шредер предложил «совместить поддержку Украины с предложением поговорить с Россией». По его мнению, поставки оружия не являются решением на долгое время. Экс-канцлер Германии сообщил, что не зависимо от того, кто будет находиться у власти, в РФ «существует убеждение, что Запад хочет и дальше расширяться вместе с НАТО». В частности, расширение будет происходить на постсоветском пространстве. По словам Шредера, западные страны должны понять это и пойти на компромиссы. В ином случае будет трудно достичь мира. Ранее Герхард Шредер сообщал, что Соединенные Штаты не дали Украине заключить мир с Россией во время переговоров в 2022 году в Стамбуле. По словам экс-канцлера ФРГ, он не ожидал каких-то результатов от переговорного процесса, так как американские политики не хотели, чтобы конфликт Украины и России завершился.