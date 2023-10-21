Экс-канцлер ФРГ Шредер: США не разрешили Украине заключить мир с Россией

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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, портрет, пмэф-2016, шредер герхард
Герхард Шредер заявил, что все вопросы по Украине со стороны Запада решаются в США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американские представители не дали Украине заключить мир с Россией во время переговоров в Стамбуле 2022 года. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который был посредником во время переговоров.

«Единственные люди, которые могли бы урегулировать конфликт на Украине, — это американцы. На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с министром обороны Украины Рустемом Умеровым украинцы не пошли на мир, потому что им не разрешили. Они должны были сначала согласовывать с американцами все, о чем говорили», — заявил Герхард Шредер в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

Он отметил, что не ожидал от переговоров в Стамбуле каких-то результатов. По его словам, все остальное решалось в Вашингтоне. Он подчеркнул, что американские политики не хотели, чтобы конфликт между Россией и Украиной завершился. «По моему скромному мнению, это ошибка. Посмотрите на хаос в Конгрессе», — высказался Герхард Шредер.

Представители России и Украины только один раз садились за стол переговоров. Это произошло в марте 2022 года. Участники переговорного процесса обсуждали завершение конфликта. Однако они не смогли прийти к компромиссу. После этого президент Украины Владимир Зеленский подписал отказ от переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

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Американские представители не дали Украине заключить мир с Россией во время переговоров в Стамбуле 2022 года. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который был посредником во время переговоров. «Единственные люди, которые могли бы урегулировать конфликт на Украине, — это американцы. На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с министром обороны Украины Рустемом Умеровым украинцы не пошли на мир, потому что им не разрешили. Они должны были сначала согласовывать с американцами все, о чем говорили», — заявил Герхард Шредер в интервью немецкой газете Berliner Zeitung. Он отметил, что не ожидал от переговоров в Стамбуле каких-то результатов. По его словам, все остальное решалось в Вашингтоне. Он подчеркнул, что американские политики не хотели, чтобы конфликт между Россией и Украиной завершился. «По моему скромному мнению, это ошибка. Посмотрите на хаос в Конгрессе», — высказался Герхард Шредер. Представители России и Украины только один раз садились за стол переговоров. Это произошло в марте 2022 года. Участники переговорного процесса обсуждали завершение конфликта. Однако они не смогли прийти к компромиссу. После этого президент Украины Владимир Зеленский подписал отказ от переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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