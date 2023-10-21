Экс-канцлер ФРГ Шредер: США не разрешили Украине заключить мир с Россией

21 октября 2023 в 21:45 Размер текста - 17 +

Герхард Шредер заявил, что все вопросы по Украине со стороны Запада решаются в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские представители не дали Украине заключить мир с Россией во время переговоров в Стамбуле 2022 года. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который был посредником во время переговоров. «Единственные люди, которые могли бы урегулировать конфликт на Украине, — это американцы. На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с министром обороны Украины Рустемом Умеровым украинцы не пошли на мир, потому что им не разрешили. Они должны были сначала согласовывать с американцами все, о чем говорили», — заявил Герхард Шредер в интервью немецкой газете Berliner Zeitung . Он отметил, что не ожидал от переговоров в Стамбуле каких-то результатов. По его словам, все остальное решалось в Вашингтоне. Он подчеркнул, что американские политики не хотели, чтобы конфликт между Россией и Украиной завершился. «По моему скромному мнению, это ошибка. Посмотрите на хаос в Конгрессе», — высказался Герхард Шредер. Представители России и Украины только один раз садились за стол переговоров. Это произошло в марте 2022 года. Участники переговорного процесса обсуждали завершение конфликта. Однако они не смогли прийти к компромиссу. После этого президент Украины Владимир Зеленский подписал отказ от переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американские представители не дали Украине заключить мир с Россией во время переговоров в Стамбуле 2022 года. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который был посредником во время переговоров. «Единственные люди, которые могли бы урегулировать конфликт на Украине, — это американцы. На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с министром обороны Украины Рустемом Умеровым украинцы не пошли на мир, потому что им не разрешили. Они должны были сначала согласовывать с американцами все, о чем говорили», — заявил Герхард Шредер в интервью немецкой газете Berliner Zeitung. Он отметил, что не ожидал от переговоров в Стамбуле каких-то результатов. По его словам, все остальное решалось в Вашингтоне. Он подчеркнул, что американские политики не хотели, чтобы конфликт между Россией и Украиной завершился. «По моему скромному мнению, это ошибка. Посмотрите на хаос в Конгрессе», — высказался Герхард Шредер. Представители России и Украины только один раз садились за стол переговоров. Это произошло в марте 2022 года. Участники переговорного процесса обсуждали завершение конфликта. Однако они не смогли прийти к компромиссу. После этого президент Украины Владимир Зеленский подписал отказ от переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.