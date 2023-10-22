Российские силы сбили три украинских истребителя и штурмовик за сутки

Вооруженные силы РФ за сутки сбили три украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Благодатное, Лозовое Днепропетровской области и Чугуев Харьковской области», — написали в telegram-канале ведомства. Там добавили, что российскими силами также был сбит штурмовик Су-25 северо-западнее Донецка. Как сообщили в канале, российские силы также перехватили реактивные снаряды РСЗО HIMARS и «Ураган».
Ранее на брифинге Минобороны сообщалось, что российские силы остановили десятки атак ВСУ в зоне спецоперации. Были уничтожены украинские стратегические объекты, армия Украины потеряла до 570 военных убитыми и ранеными. Группировка «Юг» атаковала позиции ВСУ в районах Васюковка, Андреевка, Раздоловка и Курдюмовка, которые находятся в ДНР. Им также помогала авиация и артиллерия.
Вооруженные силы РФ за сутки сбили три украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Благодатное, Лозовое Днепропетровской области и Чугуев Харьковской области», — написали в telegram-канале ведомства. Там добавили, что российскими силами также был сбит штурмовик Су-25 северо-западнее Донецка. Как сообщили в канале, российские силы также перехватили реактивные снаряды РСЗО HIMARS и «Ураган». Ранее на брифинге Минобороны сообщалось, что российские силы остановили десятки атак ВСУ в зоне спецоперации. Были уничтожены украинские стратегические объекты, армия Украины потеряла до 570 военных убитыми и ранеными. Группировка «Юг» атаковала позиции ВСУ в районах Васюковка, Андреевка, Раздоловка и Курдюмовка, которые находятся в ДНР. Им также помогала авиация и артиллерия.