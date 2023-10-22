Российские силы сбили три украинских истребителя и штурмовик за сутки

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Российские силы перехватили реактивные снаряды РСЗО HIMARS и «Ураган» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ за сутки сбили три украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Благодатное, Лозовое Днепропетровской области и Чугуев Харьковской области», — написали в telegram-канале ведомства. Там добавили, что российскими силами также был сбит штурмовик Су-25 северо-западнее Донецка. Как сообщили в канале, российские силы также перехватили реактивные снаряды РСЗО HIMARS и «Ураган».

Ранее на брифинге Минобороны сообщалось, что российские силы остановили десятки атак ВСУ в зоне спецоперации. Были уничтожены украинские стратегические объекты, армия Украины потеряла до 570 военных убитыми и ранеными. Группировка «Юг» атаковала позиции ВСУ в районах Васюковка, Андреевка, Раздоловка и Курдюмовка, которые находятся в ДНР. Им также помогала авиация и артиллерия.

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Вооруженные силы РФ за сутки сбили три украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Благодатное, Лозовое Днепропетровской области и Чугуев Харьковской области», — написали в telegram-канале ведомства. Там добавили, что российскими силами также был сбит штурмовик Су-25 северо-западнее Донецка. Как сообщили в канале, российские силы также перехватили реактивные снаряды РСЗО HIMARS и «Ураган». Ранее на брифинге Минобороны сообщалось, что российские силы остановили десятки атак ВСУ в зоне спецоперации. Были уничтожены украинские стратегические объекты, армия Украины потеряла до 570 военных убитыми и ранеными. Группировка «Юг» атаковала позиции ВСУ в районах Васюковка, Андреевка, Раздоловка и Курдюмовка, которые находятся в ДНР. Им также помогала авиация и артиллерия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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