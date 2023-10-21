Брифинг Минобороны РФ 21 октября 2023-го: ВСУ потеряли 570 военных

Армия России сбила украинский самолет Су-24 в районе Одессы

21 октября 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ежедневно рассказывает подробности про спецоперацию России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы остановили десятки атак ВСУ в зоне спецоперации. К тому были уничтожены украинские стратегические объекты, армия Украины потеряла до 570 военных убитыми и ранеными. Подробнее о брифинге Минобороны РФ — в материале URA.RU. Купянское и краснолиманское направление Группировка «Запад» на купянском направлении отразила пять атак подразделений ВСУ. Российским силам помогали авиация и артиллерия. Армия Украины не смогла продвинуться в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка ЛНР. На краснолиманском направлении отражены 10 атак ВСУ. Украинские силы пытались продвинуться в районе населенного пункта Ямполовка ДНР. Группировка «Центр» работала в связке с авиацией и артиллерией. Также на этом направлении был уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ. Он находился в районе населенного пункта Первомайское. Общие потери на краснолиманском направлении за сутки составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а на купянском — 50. К тому же ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, двух автомобилей и гаубицы Д-30, делится Минобороны РФ. Донецкое направление Группировка «Юг» атаковала позиции ВСУ в районах Васюковка, Андреевка, Раздоловка и Курдюмовка, которые находятся в ДНР. Им также помогала авиация и артиллерия. Противник потерял до 260 военных убитыми и ранеными. Также ВСУ лишились четырех автомобилей. Были поражены артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина РСЗО «Град». Южнодонецкое направление Армия Украины потеряла до 140 военных, а также три автомобиля. По украинским позициям работала группировка «Восток», которой помогала авиация и артиллерия. Был нанесен удар по скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное в ДНР. Запорожское и херсонское направление Армия России отразила атаки противника и на запорожском направлении. Российские силы за сутки нанесли огневое поражение подразделению 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. Украинские силы потеряли до 20 военных, два танка и три автомобиля. К тому же был нанесен удар по гаубице FH-70 производства Великобритании, орудию Д-20, а также гаубице М119 производства США. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Другие важные сообщения от Минобороны РФ Российские силы сбили украинский самолет Су-24 в районе Одессы. К тому же, ПВО РФ сбила еще один бомбардировщик Су-24, два самолета МиГ-29 и один вертолет Ми-8 ВВС Украины. За сутки армия РФ уничтожила 23 беспилотника. Также сообщалось о перехваченных ракетах: четыре HARM, две «Нептун». Армия Росси нанесла поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118-ти районах. В районе города Кривой Рог были уничтожены склады боеприпасов и топлива. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские силы остановили десятки атак ВСУ в зоне спецоперации. К тому были уничтожены украинские стратегические объекты, армия Украины потеряла до 570 военных убитыми и ранеными. Подробнее о брифинге Минобороны РФ — в материале URA.RU. Группировка «Запад» на купянском направлении отразила пять атак подразделений ВСУ. Российским силам помогали авиация и артиллерия. Армия Украины не смогла продвинуться в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка ЛНР. На краснолиманском направлении отражены 10 атак ВСУ. Украинские силы пытались продвинуться в районе населенного пункта Ямполовка ДНР. Группировка «Центр» работала в связке с авиацией и артиллерией. Также на этом направлении был уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ. Он находился в районе населенного пункта Первомайское. Общие потери на краснолиманском направлении за сутки составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а на купянском — 50. К тому же ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, двух автомобилей и гаубицы Д-30, делится Минобороны РФ. Группировка «Юг» атаковала позиции ВСУ в районах Васюковка, Андреевка, Раздоловка и Курдюмовка, которые находятся в ДНР. Им также помогала авиация и артиллерия. Противник потерял до 260 военных убитыми и ранеными. Также ВСУ лишились четырех автомобилей. Были поражены артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина РСЗО «Град». Армия Украины потеряла до 140 военных, а также три автомобиля. По украинским позициям работала группировка «Восток», которой помогала авиация и артиллерия. Был нанесен удар по скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное в ДНР. Армия России отразила атаки противника и на запорожском направлении. Российские силы за сутки нанесли огневое поражение подразделению 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. Украинские силы потеряли до 20 военных, два танка и три автомобиля. К тому же был нанесен удар по гаубице FH-70 производства Великобритании, орудию Д-20, а также гаубице М119 производства США. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Российские силы сбили украинский самолет Су-24 в районе Одессы. К тому же, ПВО РФ сбила еще один бомбардировщик Су-24, два самолета МиГ-29 и один вертолет Ми-8 ВВС Украины. За сутки армия РФ уничтожила 23 беспилотника. Также сообщалось о перехваченных ракетах: четыре HARM, две «Нептун». Армия Росси нанесла поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118-ти районах. В районе города Кривой Рог были уничтожены склады боеприпасов и топлива.