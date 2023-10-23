В Германии создадут партию за отмену антироссийских санкций

Политик ФРГ Вагенкнехт создаст партию, выступающую против антироссийских санкций
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Сара Вагенкнехт заявила об ударе антироссийских санкций по экономике ФРГ Фото:
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Немецкий политик Сара Вагенкнехт намерена создать в Германии партию, выступающую против антироссийских санкций. До этого она состояла в «Партии левых», передает Zeit Online.

После ухода из «Левой» фракции политик решила создать собственную партию, настроенную против антироссийских санкций. «Нам необходимо возвращение к политике здравомыслия. <…> Большая часть нашего благополучия зависит от высокой индустриальной добавленной стоимости. Но экономическими санкциями [против РФ] мы отрезали себя от дешевых энергоносителей без вменяемых альтернатив», — сказала Сара Вагенкнехт.

Большинство стран Евросоюза ввели санкции против Росси после начала спецоперации на Украине. Среди них была и Германия. Однако спустя время выяснилось, что антироссийские ограничения нанесли куда больше ущерба ФРГ, нежели Москве, пишет MK.RU.

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Немецкий политик Сара Вагенкнехт намерена создать в Германии партию, выступающую против антироссийских санкций. До этого она состояла в «Партии левых», передает Zeit Online. После ухода из «Левой» фракции политик решила создать собственную партию, настроенную против антироссийских санкций. «Нам необходимо возвращение к политике здравомыслия. <…> Большая часть нашего благополучия зависит от высокой индустриальной добавленной стоимости. Но экономическими санкциями [против РФ] мы отрезали себя от дешевых энергоносителей без вменяемых альтернатив», — сказала Сара Вагенкнехт. Большинство стран Евросоюза ввели санкции против Росси после начала спецоперации на Украине. Среди них была и Германия. Однако спустя время выяснилось, что антироссийские ограничения нанесли куда больше ущерба ФРГ, нежели Москве, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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