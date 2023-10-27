Аналитик объяснила, чем выгодно повышение ключевой ставки для россиян

Повышение Центробанком ключевой ставки может стать выгодным для россиян, если они будут пользоваться накопительными счетами в банках. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. Она подчеркнула, что ставки по сберегательным счетам могут вырасти до 15%.
«Повышение ключевой ставки станет новым драйвером увеличения доходности по сберегательным продуктам. При этом наиболее привлекательными останутся условия на „длинные“ сроки. В ближайшее время ставки по ним могут вырасти до 14,5-15%», — подчеркнула Наталья Тучкова в разговоре с журналистом агентства. Она пояснила, что, по прогнозам аналитиков банка ВТБ, увеличение доходности по вкладам составит порядка 50-70% от повышения ключевой ставки, то есть около 1-1,4%.
Она пояснила, что повышение по накопительным вкладам коснется больше маркетинговых ставок. То есть тех, которые предлагает банк в рамках специальных партнерских программ. Базовые ставки по вкладам могут остаться без изменений. Тучкова также подчеркнула, что россияне стали более грамотно реагировать на финансовые изменения в стране.
Банк России поднял ключевую ставку до 15%. Финансовые аналитики прогнозировали, что в ближайшее время рубль может укрепиться, передают «Дни.ру».
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