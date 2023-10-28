ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, нато, истребитель, nato, stock, ф16, f16
Истребители ЦАХАЛ ликвидировали главу ВС ХАМАС Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу воздушных сил палестинской группировки ХАМАС, который нес ответственность за противовоздушную оборону и атаки дронов. Об этом сообщила сама армия.

«Истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по главе воздушных сил ХАМАС Абу Ракабе», — говорится в сообщении армии, опубликованном в telegram-канале. Там отмечается, что он отвечал за ПВО и атаки беспилотниками.

Армия обороны Израиля объявила о проведении наземной операции спустя несколько дней с начала объявления войны палестинской группировке ХАМАС. Ранее ЦАХАЛ сообщала о ликвидации одного из командующих ХАМАС, занимавшего пост руководителя военно-морских сил движения Тайсира Мубашера. Он служил командующим военно-морскими силами группировки и занимал несколько должностей в сфере производства оружия, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу воздушных сил палестинской группировки ХАМАС, который нес ответственность за противовоздушную оборону и атаки дронов. Об этом сообщила сама армия. «Истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по главе воздушных сил ХАМАС Абу Ракабе», — говорится в сообщении армии, опубликованном в telegram-канале. Там отмечается, что он отвечал за ПВО и атаки беспилотниками. Армия обороны Израиля объявила о проведении наземной операции спустя несколько дней с начала объявления войны палестинской группировке ХАМАС. Ранее ЦАХАЛ сообщала о ликвидации одного из командующих ХАМАС, занимавшего пост руководителя военно-морских сил движения Тайсира Мубашера. Он служил командующим военно-морскими силами группировки и занимал несколько должностей в сфере производства оружия, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...