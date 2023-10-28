ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС. Видео

28 октября 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Истребители ЦАХАЛ ликвидировали главу ВС ХАМАС Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу воздушных сил палестинской группировки ХАМАС, который нес ответственность за противовоздушную оборону и атаки дронов. Об этом сообщила сама армия. «Истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по главе воздушных сил ХАМАС Абу Ракабе», — говорится в сообщении армии, опубликованном в telegram-канале. Там отмечается, что он отвечал за ПВО и атаки беспилотниками. Армия обороны Израиля объявила о проведении наземной операции спустя несколько дней с начала объявления войны палестинской группировке ХАМАС. Ранее ЦАХАЛ сообщала о ликвидации одного из командующих ХАМАС, занимавшего пост руководителя военно-морских сил движения Тайсира Мубашера. Он служил командующим военно-морскими силами группировки и занимал несколько должностей в сфере производства оружия, передает RT.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу воздушных сил палестинской группировки ХАМАС, который нес ответственность за противовоздушную оборону и атаки дронов. Об этом сообщила сама армия. «Истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по главе воздушных сил ХАМАС Абу Ракабе», — говорится в сообщении армии, опубликованном в telegram-канале. Там отмечается, что он отвечал за ПВО и атаки беспилотниками. Армия обороны Израиля объявила о проведении наземной операции спустя несколько дней с начала объявления войны палестинской группировке ХАМАС. Ранее ЦАХАЛ сообщала о ликвидации одного из командующих ХАМАС, занимавшего пост руководителя военно-морских сил движения Тайсира Мубашера. Он служил командующим военно-морскими силами группировки и занимал несколько должностей в сфере производства оружия, передает RT.