К чему приведет наземная операция Израиля в Газе. Видео

Израиль начал наземную операцию в секторе Газа

28 октября 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Наземная операция Израиля может привести к геноциду Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Наземная операция Израиля может привести к вводу основных сил израильской армии на территорию сектора Газа, а также к массовым убийствам и геноциду. Об этом рассказал военный эксперт Вадим Мингалев. «Отключение связи и интернета в секторе Газа и эскалация бомбардировок жилых кварталов с суши, моря и воздуха предупреждает о намерении оккупационных сил совершить новые массовые убийства. А также Израиль может начать прибегнуть к геноциду вдали от глаз прессы и всего мира», — передает заявление движения ХАМАС Пятый канал. По словам Мингалева, сейчас происходит так называемая разведка боем, когда спецслужбы США и Израиля пытаются понять, где найти уязвимые стороны и как вести основные силы израильской армии на территорию Газы. Поэтому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пока не подписывает указ о начале широкомасштабной наступательной сухопутной операции, утверждает эксперт. Ранее премьер-министр Израиля 5 октября сообщил о подготовке наземной операции в секторе Газа. После этого боевики военного крыла движения ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по Израилю. Тогда члены палестинского движения осуществили прорыв и захватили несколько поселений, передает телеканал «Царьград». Израиль решил отомстить ХАМАС за атаку, отключив электричество в секторе Газа. Соответствующий указ подписал министр энергетики Израиля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Наземная операция Израиля может привести к вводу основных сил израильской армии на территорию сектора Газа, а также к массовым убийствам и геноциду. Об этом рассказал военный эксперт Вадим Мингалев. «Отключение связи и интернета в секторе Газа и эскалация бомбардировок жилых кварталов с суши, моря и воздуха предупреждает о намерении оккупационных сил совершить новые массовые убийства. А также Израиль может начать прибегнуть к геноциду вдали от глаз прессы и всего мира», — передает заявление движения ХАМАС Пятый канал. По словам Мингалева, сейчас происходит так называемая разведка боем, когда спецслужбы США и Израиля пытаются понять, где найти уязвимые стороны и как вести основные силы израильской армии на территорию Газы. Поэтому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пока не подписывает указ о начале широкомасштабной наступательной сухопутной операции, утверждает эксперт. Ранее премьер-министр Израиля 5 октября сообщил о подготовке наземной операции в секторе Газа. После этого боевики военного крыла движения ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по Израилю. Тогда члены палестинского движения осуществили прорыв и захватили несколько поселений, передает телеканал «Царьград». Израиль решил отомстить ХАМАС за атаку, отключив электричество в секторе Газа. Соответствующий указ подписал министр энергетики Израиля.