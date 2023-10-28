К чему приведет наземная операция Израиля в Газе. Видео

Израиль начал наземную операцию в секторе Газа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, военные, оружие, снайпер, nato, армия сша, американская армия, солдаты нато
Наземная операция Израиля может привести к геноциду Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Наземная операция Израиля может привести к вводу основных сил израильской армии на территорию сектора Газа, а также к массовым убийствам и геноциду. Об этом рассказал военный эксперт Вадим Мингалев.

«Отключение связи и интернета в секторе Газа и эскалация бомбардировок жилых кварталов с суши, моря и воздуха предупреждает о намерении оккупационных сил совершить новые массовые убийства. А также Израиль может начать прибегнуть к геноциду вдали от глаз прессы и всего мира», — передает заявление движения ХАМАС Пятый канал.

По словам Мингалева, сейчас происходит так называемая разведка боем, когда спецслужбы США и Израиля пытаются понять, где найти уязвимые стороны и как вести основные силы израильской армии на территорию Газы. Поэтому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пока не подписывает указ о начале широкомасштабной наступательной сухопутной операции, утверждает эксперт.

Ранее премьер-министр Израиля 5 октября сообщил о подготовке наземной операции в секторе Газа. После этого боевики военного крыла движения ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по Израилю. Тогда члены палестинского движения осуществили прорыв и захватили несколько поселений, передает телеканал «Царьград». Израиль решил отомстить ХАМАС за атаку, отключив электричество в секторе Газа. Соответствующий указ подписал министр энергетики Израиля.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Наземная операция Израиля может привести к вводу основных сил израильской армии на территорию сектора Газа, а также к массовым убийствам и геноциду. Об этом рассказал военный эксперт Вадим Мингалев. «Отключение связи и интернета в секторе Газа и эскалация бомбардировок жилых кварталов с суши, моря и воздуха предупреждает о намерении оккупационных сил совершить новые массовые убийства. А также Израиль может начать прибегнуть к геноциду вдали от глаз прессы и всего мира», — передает заявление движения ХАМАС Пятый канал. По словам Мингалева, сейчас происходит так называемая разведка боем, когда спецслужбы США и Израиля пытаются понять, где найти уязвимые стороны и как вести основные силы израильской армии на территорию Газы. Поэтому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пока не подписывает указ о начале широкомасштабной наступательной сухопутной операции, утверждает эксперт. Ранее премьер-министр Израиля 5 октября сообщил о подготовке наземной операции в секторе Газа. После этого боевики военного крыла движения ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по Израилю. Тогда члены палестинского движения осуществили прорыв и захватили несколько поселений, передает телеканал «Царьград». Израиль решил отомстить ХАМАС за атаку, отключив электричество в секторе Газа. Соответствующий указ подписал министр энергетики Израиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...