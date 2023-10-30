Украина сворачивает наступление по нескольким направлениям

Экс-полковник Кивлюк: наступление ВСУ останавливается на трех направлениях

С наступлением осенней погоды контрнаступление Украины стало продвигаться очень медленно, говорится в статье Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление Украины останавливается в направлении Азовского моря, а также на купянском и авдеевском направлении. Об этом заявил украинский полковник в отставке из аналитического центра «Центр оборонных стратегий» Сергей Кивлюк.

«Наступление на Азовском направлении остановлено, следующим этапом будут Купянск и Авдеевка», — сказал Кивлюк изданию The Kyiv Independent. В статье также отмечается, с наступлением осенней погоды контрнаступление Украины стало продвигаться очень медленно.

По словам авторов, темп украинских сил сильно ограничен минными полями, авиаударами, нехваткой специального оборудования, истощением войск, а также неопределенными сигналами из Вашингтона. Продвижение Украины, особенно на юге, какое-то время будет оставаться очень медленным и локализованным, поскольку украинские штурмовые бригады отдыхают и ждут необходимое вооружение, заключили в материале.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что ВСУ не достигнет целей наступления в направлении Азовского моря до конца года. У Украины недостаточно ресурсов. По его словам, украинцам не хватает таких средств, как ракеты большой дальности, воздушная поддержка, артиллерия и залповые реактивные системы огня. Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн отметил, что ВСУ с наступлением холодного времени года могут не выстоять против российской армии, передает RT.