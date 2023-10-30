Украина сворачивает наступление по нескольким направлениям

Экс-полковник Кивлюк: наступление ВСУ останавливается на трех направлениях
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, танк, всу, stock
С наступлением осенней погоды контрнаступление Украины стало продвигаться очень медленно, говорится в статье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление Украины останавливается в направлении Азовского моря, а также на купянском и авдеевском направлении. Об этом заявил украинский полковник в отставке из аналитического центра «Центр оборонных стратегий» Сергей Кивлюк.

«Наступление на Азовском направлении остановлено, следующим этапом будут Купянск и Авдеевка», — сказал Кивлюк изданию The Kyiv Independent. В статье также отмечается, с наступлением осенней погоды контрнаступление Украины стало продвигаться очень медленно.

По словам авторов, темп украинских сил сильно ограничен минными полями, авиаударами, нехваткой специального оборудования, истощением войск, а также неопределенными сигналами из Вашингтона. Продвижение Украины, особенно на юге, какое-то время будет оставаться очень медленным и локализованным, поскольку украинские штурмовые бригады отдыхают и ждут необходимое вооружение, заключили в материале.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что ВСУ не достигнет целей наступления в направлении Азовского моря до конца года. У Украины недостаточно ресурсов. По его словам, украинцам не хватает таких средств, как ракеты большой дальности, воздушная поддержка, артиллерия и залповые реактивные системы огня. Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн отметил, что ВСУ с наступлением холодного времени года могут не выстоять против российской армии, передает RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Контрнаступление Украины останавливается в направлении Азовского моря, а также на купянском и авдеевском направлении. Об этом заявил украинский полковник в отставке из аналитического центра «Центр оборонных стратегий» Сергей Кивлюк. «Наступление на Азовском направлении остановлено, следующим этапом будут Купянск и Авдеевка», — сказал Кивлюк изданию The Kyiv Independent. В статье также отмечается, с наступлением осенней погоды контрнаступление Украины стало продвигаться очень медленно. По словам авторов, темп украинских сил сильно ограничен минными полями, авиаударами, нехваткой специального оборудования, истощением войск, а также неопределенными сигналами из Вашингтона. Продвижение Украины, особенно на юге, какое-то время будет оставаться очень медленным и локализованным, поскольку украинские штурмовые бригады отдыхают и ждут необходимое вооружение, заключили в материале. Ранее секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что ВСУ не достигнет целей наступления в направлении Азовского моря до конца года. У Украины недостаточно ресурсов. По его словам, украинцам не хватает таких средств, как ракеты большой дальности, воздушная поддержка, артиллерия и залповые реактивные системы огня. Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн отметил, что ВСУ с наступлением холодного времени года могут не выстоять против российской армии, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...