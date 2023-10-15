В Киеве признали, что Украина не достигнет целей наступления

Роман Костенко: ВСУ не выйдет к Азовскому морю к концу года
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В Киеве признали, что ВСУ не достигнет целей наступления в направлении Азовского моря до конца года. У Украины недостаточно ресурсов. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

«Маловероятно достижение реального прогресса в направлении Азовского моря до конца года. Для успешной наступательной операции Киеву нужны силы, равные по всем видам вооружений. Речь не только об артиллерии или танках», — цитирует слова Костенко немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Секретарь комитета Верховной рады признает, что ВСУ не хватает таких средств, как ракеты большой дальности, воздушная поддержка, артиллерия и залповые реактивные системы огня. Он отмечает, что Украина получила около 60 танков Leopard и 12 Challenger, но Leopard 1 — это танк 1960-х годов, который легко уничтожить.

Ранее в Германии заявили, что странам НАТО самим не хватает оружия для обороны. Украине и Израилю предстоит борьба за поставки оружия и боеприпасов военного альянса. Помимо высокой стоимости, оказалось что запасы вооружений НАТО ограничены.

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В Киеве признали, что ВСУ не достигнет целей наступления в направлении Азовского моря до конца года. У Украины недостаточно ресурсов. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко. «Маловероятно достижение реального прогресса в направлении Азовского моря до конца года. Для успешной наступательной операции Киеву нужны силы, равные по всем видам вооружений. Речь не только об артиллерии или танках», — цитирует слова Костенко немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Секретарь комитета Верховной рады признает, что ВСУ не хватает таких средств, как ракеты большой дальности, воздушная поддержка, артиллерия и залповые реактивные системы огня. Он отмечает, что Украина получила около 60 танков Leopard и 12 Challenger, но Leopard 1 — это танк 1960-х годов, который легко уничтожить. Ранее в Германии заявили, что странам НАТО самим не хватает оружия для обороны. Украине и Израилю предстоит борьба за поставки оружия и боеприпасов военного альянса. Помимо высокой стоимости, оказалось что запасы вооружений НАТО ограничены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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