В Киеве признали, что ВСУ не достигнет целей наступления в направлении Азовского моря до конца года. У Украины недостаточно ресурсов. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.
«Маловероятно достижение реального прогресса в направлении Азовского моря до конца года. Для успешной наступательной операции Киеву нужны силы, равные по всем видам вооружений. Речь не только об артиллерии или танках», — цитирует слова Костенко немецкая газета
Секретарь комитета Верховной рады признает, что ВСУ не хватает таких средств, как ракеты большой дальности, воздушная поддержка, артиллерия и залповые реактивные системы огня. Он отмечает, что Украина получила около 60 танков Leopard и 12 Challenger, но Leopard 1 — это танк 1960-х годов, который легко уничтожить.
Ранее в Германии заявили, что странам НАТО самим не хватает оружия для обороны. Украине и Израилю предстоит борьба за поставки оружия и боеприпасов военного альянса. Помимо высокой стоимости, оказалось что запасы вооружений НАТО ограничены.
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