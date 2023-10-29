В главном курганском парке пройдет митинг

30 октября 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

В честь Дня народного единства в главном городском парке Кургана пройдет митинг-концерт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В главном парке Кургана ЦПКиО пройдет концерт-митинг, посвященный Дню народного единства. Также в честь праздника, в одной из библиотек пройдут «уроки толерантности». Афиша опубликована на сайте городской администрации. «В предстоящую субботу будет отмечаться День народного единства. В Кургане в честь этого муниципальные учреждения культуры и библиотеки проведут для горожан разных возрастов мероприятия, среди которых — концерты, познавательные программы, мастер-классы <…> 4 ноября в 16:00 на территории ЦПКиО пройдет митинг-концерт, посвященный празднику», — указано на сайте мэрии. Также уточняется, что некоторые мероприятия стартуют уже с сегодняшнего дня Сообщается, что концерты пройдут 3, 4 и 5 ноября в разных микрорайонах города. В честь Дня народного единства в библиотеке № 25 «Диалог» с шестого по восьмое ноября в 12:00 будут проходить уроки толерантности «Наша сила в единстве!»

В главном парке Кургана ЦПКиО пройдет концерт-митинг, посвященный Дню народного единства. Также в честь праздника, в одной из библиотек пройдут «уроки толерантности». Афиша опубликована на сайте городской администрации. «В предстоящую субботу будет отмечаться День народного единства. В Кургане в честь этого муниципальные учреждения культуры и библиотеки проведут для горожан разных возрастов мероприятия, среди которых — концерты, познавательные программы, мастер-классы <…> 4 ноября в 16:00 на территории ЦПКиО пройдет митинг-концерт, посвященный празднику», — указано на сайте мэрии. Также уточняется, что некоторые мероприятия стартуют уже с сегодняшнего дня Сообщается, что концерты пройдут 3, 4 и 5 ноября в разных микрорайонах города. В честь Дня народного единства в библиотеке № 25 «Диалог» с шестого по восьмое ноября в 12:00 будут проходить уроки толерантности «Наша сила в единстве!»