29 октября 2023
28 октября 2023

В главном курганском парке пройдет митинг

© Служба новостей «URA.RU»
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День народного единства в ЦПКиО. г. Курган, флаги, цпкио курган, толпа
В честь Дня народного единства в главном городском парке Кургана пройдет митинг-концерт Фото:

В главном парке Кургана ЦПКиО пройдет концерт-митинг, посвященный Дню народного единства. Также в честь праздника, в одной из библиотек пройдут «уроки толерантности». Афиша опубликована на сайте городской администрации.

«В предстоящую субботу будет отмечаться День народного единства. В Кургане в честь этого муниципальные учреждения культуры и библиотеки проведут для горожан разных возрастов мероприятия, среди которых — концерты, познавательные программы, мастер-классы <…> 4 ноября в 16:00 на территории ЦПКиО пройдет митинг-концерт, посвященный празднику», — указано на сайте мэрии. Также уточняется, что некоторые мероприятия стартуют уже с сегодняшнего дня

Сообщается, что концерты пройдут 3, 4 и 5 ноября в разных микрорайонах города. В честь Дня народного единства в библиотеке № 25 «Диалог» с шестого по восьмое ноября в 12:00 будут проходить уроки толерантности «Наша сила в единстве!»

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В главном парке Кургана ЦПКиО пройдет концерт-митинг, посвященный Дню народного единства. Также в честь праздника, в одной из библиотек пройдут «уроки толерантности». Афиша опубликована на сайте городской администрации. «В предстоящую субботу будет отмечаться День народного единства. В Кургане в честь этого муниципальные учреждения культуры и библиотеки проведут для горожан разных возрастов мероприятия, среди которых — концерты, познавательные программы, мастер-классы <…> 4 ноября в 16:00 на территории ЦПКиО пройдет митинг-концерт, посвященный празднику», — указано на сайте мэрии. Также уточняется, что некоторые мероприятия стартуют уже с сегодняшнего дня Сообщается, что концерты пройдут 3, 4 и 5 ноября в разных микрорайонах города. В честь Дня народного единства в библиотеке № 25 «Диалог» с шестого по восьмое ноября в 12:00 будут проходить уроки толерантности «Наша сила в единстве!»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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